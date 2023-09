Le vieux calebassier de Stella témoin du temps qui passe !

Situé dans la cour de l'Usine Sucrière de Stella aujourd'hui devenue Musée, presqu’accolé à un gros mur, le vieux calebassier regarde fièrement défiler le temps et les hommes après plus d'un siècle d'existence (Photo Jean Claude Comorassamy)

Résistant aux intempéries, malgré la perte de quelques branches lors des vents violents. Cependant, sa robustesse lui a permis de résister aux cyclones et aux conditions climatiques défavorables de ces dernières années.

Considéré comme remarquable, solidement enraciné, rayonnant de quiétude et sérénité tout en dégageant la force tranquille. Pour ces raisons, qu’il n’y a rien de plus agréable de s'asseoir à ses pieds pour se reposer voire se remémorer les souvenirs du bon vieux temps.

- Un passé solidement enrachiné -

De ce vieil arbre, s'entremêle encore un morceau de l'histoire de l'usine sucrière et du village de Stella. De plus, il a toujours été un témoin silencieux qui mérite aujourd'hui d’une plus grande attention ainsi qu'une protection particulière. Si l'on ne veut pas que demain il devient une tragédie à la tronçonneuse, par ceux qui seront tentés (on ne se sait jamais) de faire table rase à ce témoin de l'histoire et de souvenirs.

Des histoires, le calebassier en a un “tacon” à nous raconter. D'abord, celles des enfants des ouvriers de l'usine qui attendaient le bus "tabisman" à l'ombre de ses feuillages, pour se rendre à l'école du Piton St-Leu. Des ouvriers qui s'abritaient sous l'arbre, attendant patiemment les sept coups de cloche sonnaient d’un certain M. Catiche, pour la prise du travail le matin. Aux nombreux passants, touristes, visiteurs... qui défilent encore sous ses yeux. Et des accidents survenus à l'intérieur de l'usine et à l'extérieur.

Ce témoin majestueux, même s’il est resté silencieux, ne mérite-t-il pas une attention et une protection particulière avant qu’il ne soit trop tard ? Ne mérite-t-il pas une fiche pédagoqique d’information au scolaire et au grand public ?

- Mettre en valeur cet héritage végétal -

Ce qui est certain actuellement, malgré “le peu soin” et du peu d'intérêt porté à son égard. Le vieil arbre, que je considère faisant partie d’un maillon de la longue chaîne de l'histoire de l'usine et du village de Stella, mérite d'être mis en lumière.

Ce vieux calebassier au nom de “Crescentia-cujete famille des Bignoniacées” non comestible, continue à résister contre les vents cycloniques mais aussi à ce changement climatique. Avec son tronc rugueux, ridé et gris dont l’écorce nous montre sa vieillesse, tout en conservant sa belle silhouette. D'ailleurs je l'ai vu grandir durant des dizaines d'années et surtout bénéficier de son ombrage.

Malgré son l’âge, l’arbre continue à fleurir et à donner ses fruits accrochés aux branches et aussi au tronc, de forme ovale assez énormes et surtout non comestibles. Dès lors, qu’ils sont de maturités, puis séchés et dépouillés de ses pulpes et des graines, les fruits servaient à une certaine époque, de récipients d’eau, sel et autres épices...aujourd’hui instruments de percussion, masque... et aussi des objets artisanaux de décoration.

Pour toutes ces raisons, ce “doyen” d’usine devrait être signalé par un panneau pédagogique afin de le faire découvrir, de le connaitre et de le contempler avec ses fruits comme actuellement. Cependant, à condition qu’il soit protégé des visiteurs.

Pour terminer, comme disait un célèbre botaniste “Ce n’est pas seulement son âge, il y a beaucoup d’autres raisons qui donnent à cet arbre de la valeur et du sens, et qui justifient la nécessité de le protéger”. Et pour plusieurs gramounes du quartier, il revient à la collectivité de s'engager à le mettre en valeur, à le préserver et à le considérer comme héritage végétal. Car il fait aussi partie de l’histoire de ce lieu.

Jean Claude Comorassamy