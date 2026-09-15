Le vrai visage du rassemblement National

À huit mois de l’élection présidentielle, le RN apparaît en position de force. Et c’est précisément maintenant que les Français doivent regarder au-delà de la communication savamment travaillée autour de la "dédiabolisation" car depuis un certain temps, le RN avance masqué pour tenter de tromper les Français. (Photo d'illustration : AFP)

Les discours sont devenus plus policés, mais la vérité finit toujours par revenir à la une de la vie politique française. La haine et le racisme révélés dans l’affaire des policiers de Carcassonne nous alertent sur les dangers qui guettent la France si, demain, le RN s’installait à l’Élysée.

Les propos des policiers de Carcassonne sont d’une violence sidérante : insultes racistes visant des personnes noires et maghrébines, propos sexistes et homophobes, références complotistes et même évocation d’une dictature et d’un coup d’État en France. Les injures contre le président de la République et son épouse dépassent tout ce que nous avons pu entendre jusqu’à ce jour.

- Ne pourront pas dire : "Nous ne savions pas" -

Les femmes y sont présentées comme des êtres primitifs, tandis que les Noirs et les Arabes sont comparés à des animaux que l’on pourrait écraser. Et j’en passe, tant les propos tenus dans cette vidéo sont choquants.

Le parquet de Carcassonne a ouvert une enquête, mais cela ne changera pas, à lui seul, le cours des choses. Le venin du racisme a été implanté dans ce parti depuis des lustres par la famille Le Pen. Le policier municipal qui tient ces propos est membre du RN et proche de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. C’est une affaire extrêmement grave.

Demain, si le RN arrive au pouvoir, les Français, et aussi nous autres Réunionnais, ne pourront pas dire : "Nous ne savions pas." En 1939-1945, certains Français se sont donné bonne conscience en affirmant qu’ils ne savaient pas que l’extermination des Juifs était en cours, malgré le fait que de nombreux Français ont collaboré avec les nazis.

En Allemagne, le parti d’extrême droite qui vient d’arriver au pouvoir, grand ami de la famille Le Pen et de Jordan Bardella, voudrait mettre en place des écoles permettant de séparer les enfants allemands de ceux qui sont d’origine étrangère.

Et ce groupe, présenté comme adepte du nazisme et nostalgique d’Hitler, siège dans le même groupe que le RN au Parlement européen.

Pour les municipales de 2026 en France, on a vu ces candidats d’extrême droite qui, sûrs de leur victoire, ont montré leur véritable visage.

À Belfort, Quentin Macullo, assistant parlementaire de Marine Le Pen au RN, avait notamment écrit, à propos des prénoms donnés dans sa commune : "C’est du remplacement pur et dur", en faisant référence à des prénoms qu’il considérait comme ayant des "consonances étrangères". Il avait également été mis en cause pour des propos homophobes.

À Colmar, Nathalie Aubert avait relayé une publication se moquant des Noirs.

À Fougères, Virginie d’Orsanne avait qualifié une campagne de prévention du sida destinée aux homosexuels de "propagande idéologique abominable". Les deux amies de Marine Le Pen ont néanmoins été maintenues comme têtes de liste.

À Saint-Nazaire, Julio Pichon, après une avalanche d’insultes et de propos homophobes sur les réseaux sociaux, a expliqué qu’il était aujourd’hui sage et qu’il n’était plus raciste.

Ludivine Daoudi, candidate du RN aux législatives dans le Calvados, s’était photographiée portant une casquette nazie, laissant apparaître une forme de nostalgie de la période hitlérienne.

Demain, si le RN arrive au pouvoir, alors cette haine et ce racisme décomplexé risquent de se retrouver dans toutes les classes de la société française.

Nous, les Domiens, et encore plus les Mahorais, allons regretter très amèrement notre sympathie et notre vote pour le RN. Quant à Mayotte, elle sera rendue aux Comores.

Enfin, je ne souhaite à aucun Réunionnais, et plus spécialement au maire de La Plaine-des-Palmistes, ni à M. Morel, encore moins à M. Melchior, qui a pactisé avec le FN à Saint-Paul ou encore à mon ami Jean-Jacques, l’avocat, de se retrouver un jour en métropole, face à des militants du RN.

Ils vont vite déchanter de leur sympathie pour le RN.

Pour le RN, les Domiens ne sont pas réellement des Français, vu notre couleur de peau, mais pour l’instant, ce n’est que de l’hypocrisie, car nos votes sont importants.



Georges Donald Potola