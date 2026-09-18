Les moyens et canaux de communication de la Ligue doivent rester institutionnels, neutres et accessibles de manière équitable

Nous estimons que les outils de communication de la Ligue doivent être consacrés aux informations relevant de l’institution et de l’administratrice provisoire dans l’exercice de sa mission. (Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

À l’approche des prochaines échéances, il nous paraît également essentiel de maintenir une séparation claire entre les moyens institutionnels de la Ligue et toute prise de parole pouvant être liée à une éventuelle future candidature.

Les moyens de la Ligue ne doivent être mis au service d’aucun camp, d’aucune équipe ni d’aucune candidature.

Ils appartiennent au football réunionnais et doivent rester au service de l’ensemble des clubs.

Dans le même esprit, nous souhaitons que les différentes positions qui peuvent s’exprimer autour de la situation actuelle puissent être entendues dans un cadre équitable et pluraliste.

Nous ne demandons aucun traitement de faveur.

Nous demandons simplement équité, transparence et pluralisme, afin que chaque club puisse disposer des informations nécessaires et se faire librement sa propre opinion.

La Ligue doit rester au service de tous les clubs.

Ses moyens de communication également.

Bien sportivement,

Noël Vidot

ESFP - Une Équipe Au Service du Football Péi