Les Suisses de La Réunion ont fêté le 1er août, Fête nationale suisse, au cœur du Sud sauvage

L'Amicale des Suisses de La Réunion a célébré la Fête nationale suisse en mettant à l'honneur les hôtes, les saveurs et les savoir-faire créoles. C'est au Baril, à Saint-Philippe, dans le Sud sauvage, que la communauté suisse de l'île a choisi de fêter son 1er août, et le lieu, à lui seul, disait déjà l'esprit de la soirée. Au Gîte Pimpin d'Amour, l'accueil chaleureux des hôtes a donné le ton d'une fête tournée vers le terroir et le partage, autour de la présidente de l'Amicale, Catherine Dambreville, et du nouveau consul honoraire de Suisse, Pierre-Henri Hamburger. (Photos : D.R)

Au centre de la table, un ambassadeur inattendu : le pimpin, ce fruit du vacoa emblématique du Sud, qui donne son nom au gîte. Sa dégustation, dont le goût rappelle étonnamment celui de l'artichaut, a été l'occasion de célébrer un produit du patrimoine créole trop souvent méconnu.

La veillée s'est poursuivie au fil des contes "d'ici et d'ailleurs", portés par l'hôte d’origine du Lichtenstein et habitant sur l’ile depuis 20 ans, Richard Marxer, tissant un pont malicieux entre les récits de l'océan Indien et ceux d'Europe.

Le lendemain matin, cap sur la nature avec une randonnée dans la forêt de Mare Longue, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les marcheurs ont eu la chance d'être guidés par M. Rivière, ancien agent de l'Office national des forêts et fin connaisseur des lieux, qui a fait vivre, arbre après arbre, les trésors de cette forêt primaire et la fragilité d'une biodiversité unique au monde. Une leçon de nature qui rappelle l'enjeu de protéger un patrimoine commun.

Fidèle à cet esprit, l'Amicale prépare déjà une prochaine journée à l'Entre-Deux, autour du four à pain "lontan" de l'association Entre-Deux Z'Épok — un savoir-faire d'antan remis à l'honneur. Petits et grands, tous les Suisses de l'île et leurs amis y sont les bienvenus.