Léspwar d'in lané 2026 méyèr dan' kèr La Rényon !

Lo pli bèl moman d'lané larivé po se réyinir ansanm po fèt dé zafèrs, lo zour d'lan an promiè é aprè lot' gran zour, lo katrevintyèm laniversèr de la départmantalizasyon de la Rényon le 19 mars, ki fo pa ké nou oubli (Photo : sly/www.imazpress.com)
Mi espèr ké zot lé bwin ! Mwin té fine di a zot lan pasé kan lansien lané la tak la port'. Zordi mi ardi a zot enkor, alor ké 2026 y sava astèr rouvèr son fénèt, alor mi souète zot tout' in bone-érèz ané !
Zot y rapèl dan' tan lontan, lo gayar lambians lavé dan' la kase nout' famill', kan lo zour delan té arriv' ? Nout' ti vèr la likèr maribrizar dan' nout' min po ban' gran, siro po lo ban' p'tit mamay, an compani din ti bonbon boudoir ou in ti morso pâté kréol, po nou souète bone-érèz ané nout' famill'. Nou té di an promié, nout' papa avèk nout' momon in bone-érèz ané é in parfèt shanté. Aprè lo ban' frèr avèk sèr, tonton, matante...tout la famille té réiny....
Zordi po fèt la nouvèl ané 2026, nou armèt sa komkifo, kar sé in zour gadyam kom di mon dada, i fo nou gard touzour lo flam' alimé ! Alor mi souète in gayar lané po tout' la Rényon, ké lo méyèr po zot tout' !
-Lo minist' y vé dékouv nout' racine kaché po mié konète lo piédboi en flèr-
Sirtou rest' bransé Imazpress, po kansanm nou fé viv' osi léritaz ék lo rèv de nout' ban' Zansèt. In Léritaz ki sora a lonèr é dan' la limièr débi 2026, an léko avèk lo katrevintyèm laniversèr de la départmantalizasyon de la Rényon (19 mars 1946-19 mars 2026).
Na in boudtan ké na lidé mèt ban' zarboutan Stella en lèr dan' in liv'. Li va fini par arivé tanto. Ké lo minist' doutemer y atan' osi, se liv' sé kom manzé lo kèr é li lé konm diré sispandi a la piblikation, dopi li lav'ni visit' lo mizé Stella. Li la antandi listoir lizine avèk lo ban portèr la méwmar, alor li vé konète in pé plis sèt mémwar, é kan' lo liv' va sorti, sé son souè de dékouve sèt ékrit, sèt li ladi anou dan' mizé, avèk sa li va konète détroi zafèrs an plis dosi ban descendants des engagés.
Zistoman mi pens' po listoir, soré enkor plis gayar po in' foi si la Rézion (la présidente Mme Bello) avèk lo Départeman (le président M. Melchior) y port fièrman ansanm sèt léritaz min dan' la min le 19 mars 2026. In manièr sirtou de rann in gran lomaz a nout' ban' Zansèt.... Forséman sora in gro piédboi po nou guinye lombrazh ék la konésens' domin, i fo nout' tout' y done la mwin ansanm po fé avanse nout péi.
Alor oubli pa mamay, aroz se gadyam piédboi ké nout' Zansèt la planté é ké la lés po nou malkré lo ban doulèr "sabouk", po ké domin li kontinié flérir dan' tout' lo kèr La Rényon ! Oubli pa osi, fane lo grin in pé partou, po ké li pous' enkor dan nout kèr é ké li rest' kom lo gardyin nout' méwmar, kom' nout' tabisman !
Parskifo domin, nou kontini tienbo ansanm, nou larg' zamé lo kor. Mi kont' dosi zot po rest fièrman dobout po partaz ansanm sét mémwar ék sèt léritaz !
Alé mi kit a zot, mé avan, mi souète enkor in foi bone-érèz érèz ané zot tout' é in gadyam laniversèr po lo katrevintyèm lané de la départmantalizasyon ! Ké lo méyèr po tout' La Rényon, sirtou vèv dosi zot shanté, li lé précié ! Alé nartrouv pli dovan sipéadyé !
Jean-Claude Comorassamy