À retenir ce soir : Bruno Domen se retire, lave à plus de 1.000 degrés, Didier Robert jette l'éponge, carburant non-conforme et fusion des Virapoullé

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 17 mars 2026 : - Municipales 2026 : à Saint-Leu, le maire Bruno Domen retire sa candidature - Volcan : à plus de 1.000 degrés, la lave réchauffe l'océan sur une vingtaine de mètres au large de La Réunion - Municipales à La Réunion : entre fusions, maintiens et désistements, les cartes du deuxième tour sont rabattues - Carburant non-conforme : la SRPP renvoie 11 millions de litres impropres à l’utilisation - Municipales : fusion de listes entre les deux frères Virapoullé pour le second tour

Dans un communiqué envoyé à la presse ce mardi 17 mars 2026, le maire sortant de la commune de Saint-Leu, Bruno Domen, a annoncé retirer sa candidature pour le second tour des élections municipales qui aura lieu ce dimanche 22 mars. "Après échanges avec mon équipe, mes colistiers et les militants, j'ai pris la décision de ne pas me maintenir au second tour", écrit-il. Un choix de "responsabilité", dit-il.

L'éruption du volcan se poursuit ce mardi 17 mars 2026. Dans la nuit de dimanche à lundi, la lave a plongé dans l'océan. Un choc thermique arrivé dans l'eau avec une lave à plus de 1.150 degrés, occasionnant le réchauffement partiel de l'océan sur une vingtaine de mètres au large de La Réunion. "Cette rencontre a déjà donné lieu à une petite plage de sable noir en aval des retombées", indique Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'Université de La Réunion et membre de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

Didier Robert confirme ce mardi 17 mars 2026 se retirer du second tour des élections municipales de Saint-Paul. Arrivé en troisième position du scrutin du premier tour, avec 11,17% des suffrages exprimés, l'ancien président de Région indique avoir décidé "d’apporter (son) soutien plein et entier à la candidature de Cyrille Melchior, dans une démarche claire, assumée et tournée vers l’intérêt général".

Par arrêté en date du 10 mars, la préfecture de La Réunion a autorisé la Société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP) a renvoyer par bateau plus de 11 millions de litres de carburant impropres à l’utilisation. Une information qu'a révélé Zinfos974 et qui se confirme en lisant l'arrêté cité. Le carburant non conforme est du super carburant 95.

Ce mardi 17 mars 2026, Laurent et Jean-Marie Virapoullé ont annoncé la fusion de leurs deux listes pour le second tour des élections municipales. Une information confirmée par Jean-Marie à Imaz Press. Les deux frères se rallient pour faire face au maire sortant, Joé Bédier, arrivé en tête avec 30,02% lors du premier. Ce qui n'est pas pour arranger les affaires de Joé Bédier puisque l'addition des voix récoltés par les deux frères donne 9.228 voix. Au premier tour, le maire sortant en a obtenu 6.516.