Liquidation de Soliha Réunion : J’appelle à la solidarité et à la responsabilité politiques

Soliha Réunion, structure d’aide à l’amélioration et à la rénovation de l’habitat, à destination des familles les moins favorisées, mettra fin à ses activités, le jeudi 23 juillet 2026. La liquidation de cet opérateur social financé à 70 % par l’Etat et à 30 % par le Conseil départemental, est une nouvelle catastrophe pour l’emploi, des centaines de familles aux revenus modestes, qui sont dans l’attente de l’amélioration et la rénovation de leur habitat, et bien sûr c’est un autre manque à gagner pour l’économie de La Réunion. (Photo d'illustration Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette décision du tribunal nous appelle d’abord à la vigilance. Nous devons veiller à la continuité de l’action pour le plus grand nombre de dossiers possibles. Lors de la commission permanente du mercredi 15 juillet 2026, le Conseil départemental a indiqué qu’une centaine de dossiers sera répartie entre différents opérateurs. C’est tant mieux pour ces personnes. Mais qu’adviendra-t-il des autres dossiers déjà ouverts et pas encore constitués, donc pas encore validés ?

Quel espoir pour ces familles qui attendent depuis des mois et des années l’amélioration ou la rénovation de leur habitat ? Quelles solutions d’avenir, pouvons-nous proposer à ces familles ? Dans ces moments difficiles pour ces familles et aussi pour les 18 salariés de Soliha Réunion qui vont perdre leur emploi, nous devons faire preuve de solidarité et de responsabilité politiques.

Car, soutenir la politique en faveur de l’amélioration et de la rénovation de l’habitat, c’est soutenir l’emploi et l’économie. Et c’est surtout soutenir un grand nombre de familles réunionnaises.

C’est notre rôle et notre mission d’hommes et de femmes politiques, d’agir en ce sens…

René SOTACA, conseiller départemental



