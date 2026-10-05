Lycée Roland Garros : l’UFR dénonce une interpellation d’une violence inacceptable

Les images de l’interpellation d’un jeune devant le lycée Roland Garros sont profondément choquantes. Plaqué au sol, face contre terre, maintenu par plusieurs policiers : cette scène interroge gravement sur la proportionnalité de l’intervention et sur la place donnée à la violence dans la réponse apportée à notre jeunesse. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Alors qu’il ne se débattait pas et était déjà plaqué au sol par un agent, on peut observer un autre agent peser de tout son poids avec son genou sur le cou de l’adolescent, avant de lui appuyer la tête au sol.

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Devant un lycée, l’autorité de la République doit protéger, encadrer et dialoguer. Elle ne peut se traduire par l’humiliation et la brutalité.

L’UFR exige des explications immédiates des autorités et du Rectorat, ainsi que l’ouverture d’une enquête administrative pour établir les circonstances exactes de cette intervention.

Nous apportons notre soutien au jeune interpellé, à sa famille et aux lycéens témoins de cette scène.

La jeunesse réunionnaise mérite le respect.

La violence ne peut pas devenir une réponse ordinaire à la jeunesse.

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Le Bureau de l’UFR