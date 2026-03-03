Ma lettre aux agents de la commune de Saint-Denis

Je connais ce sentiment. Ce petit nœud au ventre quand une élection approche, les rumeurs qui circulent dans les couloirs, et cette question qui revient sans cesse : "Que va-t-il se passer pour moi ?". Je sais ce que signifie commencer sa journée avec des outils dépassés ou devoir s’adapter à un planning modifié au dernier moment.

Mais je sais surtout ce qui vous anime : ces instants de lumière que vous apportez aux Dionysien·ne·s.

Ce sourire d’une ATSEM à un enfant, la fierté d’un jardinier devant son massif, le soulagement d’un administré écouté par un agent de proximité, la satisfaction d’un personnel de restauration scolaire d’avoir fourni un repas de qualité, le bonheur d’avoir réalisé un projet utile à tous les Dionysien·nes.

Votre travail fait vivre le service public et porte l’âme et l’histoire de Saint-Denis.

Je suis l'un des vôtres. En tant qu’agent de la fonction publique territoriale à Saint-Paul (attaché principal), je parle votre langage et je connais vos réalités.

Un mandat d'apaisement : Pas de colère, mais le respect avant tout

Je tiens à vous le dire clairement : il n’y aura ni « chasse aux sorcières », ni de grand remplacement.

Nous n’avons personne à placer !

Vous n’aurez pas de ma part et de mon équipe municipale, ni mépris, ni paroles blessantes, ni décisions brutales. Je ne suis pas habité par la colère, ni par la vengeance.

Ce que vous devez attendre de moi et de mon équipe municipale, c’est de l’attention, du respect et de la justice pour chacun·e d'entre vous. Mon approche sera celle de l’écoute et de la considération, peu importe votre parcours ou vos convictions politiques, religieuses ou engagements syndicaux.

De "simple agent" à professionnel reconnu et protégé

Demain, vous ne serez plus de simples agents communaux. Vous serez des professionnels de la fonction publique territoriale, formés, respectés et fiers de votre métier.

• Une vraie GPEECC : Nous mettrons en place une véritable Gestion Prévisionnelle des Emplois. et des Compétences pour garantir une évolution de carrière à chacun, notamment pour les métiers de terrain et pénibles.

• Titularisation et Stabilité : Un agent qui travaille bien mérite un emploi stable et durable. Je serai votre Maire pour protéger votre poste et votre carrière, car la stabilité est la première des reconnaissances sociales. Nous travaillerons, dans un dialogue social apaisé, a un plan de titularisation juste avec des critères objectifs et transparents.

• Votre droit à l’information : Nous créerons un véritable Intranet moderne. Cet outil sera le garant de votre droit à l'information en temps réel. Il servira à créer de la cohésion, à assurer une diffusion juste de l'information pour tous et à renforcer ce sentiment d'appartenance à une même équipe : celle de Saint-Denis.

Moderniser avec vous : L'Intelligence Artificielle et le budget participatif au service de l'humain

La grande modernisation de notre administration ne se fera pas contre vous, mais avec vous. Nous organiserons des ateliers d’intelligence collective pour que vos idées transforment notre service public.

• L’incubateur PéIA : Nous vous accompagnerons dans l’apprentissage de l’Intelligence Artificielle. Notre objectif est simple : utiliser la technologie pour rendre votre travail plus efficace et surtout moins fatiguant, en vous libérant des tâches répétitives pour vous concentrer sur l'humain.

• Le Budget Participatif des agents : vous êtes les experts de votre terrain. Pour vous redonner le pouvoir d'agir, nous instaurerons le Budget Participatif des Agents avec une enveloppe de 100.000 euros. C’est vous qui déciderez directement de l’utilisation de cette enveloppe dédiée pour améliorer votre environnement de travail (matériel, aménagement des espaces de pause, projets de service). La Qualité de Vie au Travail (QVT) sera notre boussole.

Protéger votre pouvoir d’achat et votre dignité

Parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, la fin du mois commence de plus en plus tôt et que la cherté de la vie sur notre île est un combat quotidien, mon engagement est de faire de la mairie un bouclier pour votre pouvoir d’achat.

• Mutuelle Santé Communale : Nous créerons une mutuelle de groupe performante qui sera accessible à toutes et tous. En mutualisant nos forces, nous ferons baisser vos cotisations mensuelles pour une meilleure couverture. C’est près de 400€ par an économisé.

• Transparence du Régime Indemnitaire : Nous remettrons de la justice dans les primes. Elles ne seront plus un mystère ou une faveur, mais un système clair, équitable, qui valorise votre travail et n’oublie personne.

• Mobilité gratuite et durable : Pour réduire vos frais de déplacement, nous instaurerons la gratuité des transports en commun pour tous les agents et nous déploierons massivement le Forfait Mobilité Durable (jusqu’à 300€ par an si vous venez en bus, en vélo, en scooter ou en covoiturage).

Laissez derrière vous la crainte, les doutes et n'ayez pas peur de nous. Ayez confiance en l'avenir. Le changement que je propose, avec mon équipe municipale, c’est un contrat de confiance. Mon mandat sera placé sous le signe de la transparence et de la justice, car je connais la valeur de votre engagement.

Construisons dès aujourd’hui ce lien qui nous rendra tous plus forts et plus libres !

Fabriquons ces liens qui liber nout voix et qui liber nout vi.