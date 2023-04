Ma position sur le rapport sénatorial de la continuité territorial dans les Outre-Mer

Je salue le travail conséquent de la Sénatrice Conconne et du Sénateur Chevrollier. Ce rapport sénatorial fait un constat que l'on connait déjà tous : les citoyens ultramarins n'ont pas les mêmes droits à la mobilité. La continuité territoriale pour nos territoires ultramarins doit être une forme de justice sociale, une équité, notamment pour les pauvres et la jeunesse pour lutter contre la précarisation à la mobilité.

Elle doit permettre de faciliter la mobilité pour l'accès aux services publics, formations et emplois pour nos populations d'Outremer qui subissent bien souvent une forme de centralisation tournée vers l'hexagone.

Alors même que la Corse bénéficie d'une vraie politique de continuité territoriale depuis 1976, les territoires ultramarins ne sont inclus à cette politique que depuis 2003.

Très concrètement, pour un réunionnais, le gouvernement consacre 16 euros par an alors même que les citoyens corses bénéficient de 257 euros par an. C'est une inégalité aberrante, une injustice de plus, qu'il convient de corriger !

En sachant que 39% de notre population vit en-dessous du seuil de pauvreté, le gouvernement a une politique délibérément injuste.

Hier, dans le cadre de la commission d'enquête sur vie chère dans les Outre-mer, j'ai interrogé M. Saïd Ahamada, Directeur Général de LADOM, sur la possibilité d'une politique de retour systématique de nos forces vives et il a souligné que des dispositifs d'expérimentation sont déjà en cours à Mayotte et en Guadeloupe.

Il s'agit de groupes d'une vingtaine de volontaires qui sont suivis par LADOM pour que leur retour et leur accompagnement soit facilité. Je suivrai avec attention cette expérimentation pour qu'à terme, elle soit reproduite pour notre île.

Je ne peux aussi que soutenir les recommandations des sénateurs qui prônent une réforme systémique pour permettre aux ultramarins de se rendre en hexagone mais aussi revenir au pays.

Je suis également d'avis qu'il est plus que nécessaire de mettre en place une délégation de service public qui serait financée par l'État à hauteur de 50% afin de limiter les prix des billets payés par nos citoyens.

Pour faire en sorte que la continuité territoriale ne soit pas qu'une promesse de plus, je serai investi lors du prochain projet de loi de finances parce que nos Réunionnais méritent de pouvoir partir et revenir sans que les ressources soient un frein à leurs déplacements.

Fréderic MAILLOT

Député La Rényon