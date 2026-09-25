Macron entend la colère. Son gouvernement continue la même politique

Hier soir, lors de son intervention télévisée, Emmanuel Macron a reconnu ce que les Français vivent chaque jour : le coût de la vie pèse, les prix de l’énergie augmentent et la colère monte. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Il reconnaît la colère des Français tout en poursuivant une politique qui l’alimente !

Et qui fait peser les efforts sur les mêmes.

Les orientations budgétaires présentées par Sébastien Lecornu prévoient 54 milliards d’euros d’efforts.

Les retraités sont mis à contribution. Le point d’indice des fonctionnaires est gelé. Des économies sont demandées sur les arrêts maladie. Les services publics sont sommés de réduire leurs dépenses.

Après neuf ans, le même scénario se répète : quand les comptes se dégradent, on demande des efforts aux Français ; quand les prix augmentent, on leur demande de patienter ; et quand la colère monte, on la reconnaît sans remettre en cause les choix qui l’ont nourrie.

Pour le PLR, il est temps de rompre avec cette logique.

Pour le PLR, on ne peut pas demander toujours plus d’efforts à ceux qui travaillent, à ceux qui ont travaillé toute leur vie, aux familles et aux classes populaires et moyennes, tout en leur demandant encore de patienter.

Il est temps de protéger le pouvoir d’achat, les retraités, les salariés et les services publics. Il est temps de faire d’autres choix.

Les élections présidentielles de 2027 offriront aux Reunionnais-es l’occasion de se prononcer sur des choix politiques afin de mettre un terme à neuf ans d’une politique qui a profondément sollicité les ménages, les classes, populaires et

moyennes et les services publics, tout en étant favorable aux plus aisés, avec la transformation de l’ISF en IFI et une fiscalité du capital jugée avantageuse.

9 ans marqués par de fortes mobilisations sociales, des Gilets jaunes à la réforme des retraites, 9 ans de recours important au 49.3 et de dialogue insuffisant avec le Parlement, les syndicats et les corps intermédiaires, 9 ans de dégradation des finances publiques, de dette fortement accrue, d’affaiblissement des services publics, de difficultés rencontrées dans la santé et l’éducation, ainsi que sur le rythme de la transition écologique, 9 ans d’instabilité parlementaire, de crise institutionnelle et démocratique, 9 ans d’une présidence éloignée des réalités quotidiennes et des territoires.

Pour La Réunion