Manifestation du 8 mars : attitude inacceptable d’une candidate

Lors de la manifestation organisée par notre collectif qui réunit associations et syndicats dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, une candidate d’extrême droite, Gaëlle Lebon, a tenté de récupérer cet événement, se faisant passer pour une membre de l’association femmes Solid’air! pour pouvoir être dans le cortège de tête Lors de la manifestation organisée par notre collectif qui réunit associations et syndicats dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, une candidate d’extrême droite, Gaëlle Lebon, a tenté de récupérer cet événement, se faisant passer pour une membre de l’association femmes Solid’air! pour pouvoir être dans le cortège de tête. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Elle a été invitée dans un premier temps gentiment à regagner la fin de cortège, avec les autres personnes politiques, celle- ci a insisté. Nous avons été obligés d’être plus ferme dans nos propos pour qu’elle comprenne. Gaëlle Lebon n’a jamais été membre de Femmes Solid’air!, ni aucunement invitée par sa présidente à participer à la manifestation, contrairement à ce qu’elle affirme sur les réseaux sociaux.

C’est la première fois que nous sommes confrontés à une telle tentative de récupération. Nous le dénonçons fermement... Lorsque des manifestations ont lieu, organisées par les organisations syndicales et les associations, les femmes et hommes politiques ont toujours eu l’intelligence, la décence et le savoir être nécessaire pour se mettre en retrait en manifestant après les associations et syndicats. Ce n’est manifestement pas le cas de cette candidate d’extrême droite.

Nous profitons de ce communiqué pour rappeler que l’extrême droite n’a jamais été et ne sera jamais l’alliée des causes féministes.

Nous refusons l’instrumentalisation des droits des femmes par l’extrême droite. Lorsque l'extrême-droite arrive au pouvoir, les droits que l’on pensait acquis, tel que l’IVG, et tous ceux concernant les diversités de genre sont remis en cause. C’est vrai dans les pays qui sont aujourd’hui dirigés par l’extrême droite, mais aussi dans les mairies dirigées par l’extrême droite et les votes des divers député.es d’extrême droite le démontrent : l’extrême droite n’est pas l’allié des femmes et de l’égalité.

Nous rappelons notre solidarité avec toutes les femmes et minorités de genre du monde entier.

Le collectif d'organisation :

Femmes Solid'Air! ; Nous Toutes 974; Le Planning Familial 974 ; la Ligue des Droits de l’Homme, Chance Egal, Soeurs de lait, Timize. La FSU, la CGTR, l'UNSA, l'Union Syndicale Solidaires Réunion, le SAIPER, l’Union Étudiante