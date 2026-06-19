Maymounati Moussa, devient la nouvelle Présidente de la Délégation aux Outre-mer du Conseil Économique, Social et Environnemental

Alors que cette nouvelle mandature 2026-2031 du CESE, poursuit, son installation avec la mise en place des Commissions thématiques, la Délégations aux Outre-mer a clôturé cette étape. Candidate du Groupe des Outre-mer, Madame Maymounati Moussa, s’est présentée à la présidence de cette Délégation.

"Une vision dans laquelle les Outre-mer ne sont plus perçus comme une charge à compenser, mais comme un investissement stratégique pour la Nation. Une vision dans laquelle ils deviennent pleinement l’un des moteurs de la puissance économique, maritime, environnementale et géopolitique française du XXIe siècle".

A l’issue du vote des membres de cette formation de travail, Maymounati Moussa, a été élue à l’unanimité, présidente de la Délégations aux Outre-mer du CESE.

Conseillère, représentante des activités économiques et sociales du bassin Océan-Indien, elle aura la responsabilité d’organiser, d’animer, de coordonner et de piloter les travaux, les études et rapports pour que les enjeux et réalités des Outre-mer irriguent les travaux du CESE. Deux Vice-présidentes ont été également élues à ses côtés (Mesdames Nadine Hafidou et Sabine Roux de BEZIEUX).

Les conseillers du Groupe des Outre-mer accueillent cette désignation avec une immense fierté mais surtout avec responsabilité.

Comme l’a rappelé la nouvelle présidente :

- La Délégation aux Outre-mer doit être un lieu à la fois d’écoute, d’action et de proposition ;

- Une délégation qui éclaire les décideurs publics ;

- Une délégation qui fait remonter les réalités du terrain ;

- Une délégation qui anticipe les mutations à venir.

Une délégation qui contribue à bâtir des solutions concrètes, ambitieuses et durables".