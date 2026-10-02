Mobilisations lycéennes protéger les personnes, prévenir l’escalade et ouvrir une concertation urgente

Les mobilisations lycéennes qui se développent à La Réunion expriment une exigence essentielle : pouvoir étudier et travailler dans des établissements entretenus, sûrs et dotés de moyens suffisants (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les tensions et les incidents rapportés aux abords de plusieurs lycées appellent une réponse urgente, fondée sur la protection des personnes, la prévention des violences et le dialogue.

La FSU Territoriale 974 rappelle que les conditions d’étude des élèves et les conditions de travail des personnels sont indissociables. Les difficultés liées aux sous-effectifs, au non-remplacement des enseignants, des agents, à l’entretien des bâtiments, aux sanitaires, à la restauration et aux équipements doivent être examinées et recevoir des réponses concrètes. Les agents territoriaux des lycées contribuent chaque jour à la sécurité, à l’hygiène et au fonctionnement des établissements : leurs alertes doivent être entendues.

Nous exprimons notre solidarité envers toutes les personnes blessées ou choquées à l’occasion de ces événements. Aucune violence contre les lycéens, les personnels ou les forces de l’ordre ne peut être banalisée. Les dégradations et les actes mettant des personnes en danger doivent être prévenus, sans assimiler l’ensemble des jeunes mobilisés aux auteurs de tels actes.

La protection de la jeunesse doit guider la gestion de cette situation. La présence de nombreux mineurs exige une vigilance particulière. Le maintien de l’ordre doit privilégier l’apaisement, la médiation et la désescalade, dans le respect des libertés et avec des interventions nécessaires et proportionnées aux risques rencontrés.

Nous vous demandons donc, dans le cadre de vos responsabilités et en lien avec le rectorat, la Région Réunion et les directions des établissements :

D’assurer la sécurité aux abords des lycées, en préservant les accès, les cheminements des élèves et des personnels, ainsi que l’intervention des secours

De mettre en place une médiation de proximité, avec des interlocuteurs identifiés, afin de permettre l’expression des revendications et de prévenir les affrontements ;

De veiller à la protection particulière des mineurs, au respect de leur dignité et, en cas d’interpellation, aux garanties qui leur sont applicables ;

De réunir sans délai une concertation élargie, associant représentants des lycéens, organisations syndicales des personnels, parents d’élèves, directions, rectorat et Région ;

Le dialogue engagé avec les représentants lycéens doit se prolonger par des engagements précis et un suivi associant toute la communauté éducative. Nous demandons que la date de cette concertation et les premières mesures de protection soient communiquées rapidement.

La sécurité immédiate et l’amélioration des conditions d’étude et de travail doivent être traitées ensemble. Une réponse limitée au maintien de l’ordre laisserait intactes les difficultés à l’origine des mobilisations.

La jeunesse a besoin d’être entendue et protégée. Les personnels ont besoin de moyens pour accomplir leurs missions. Toute la communauté éducative a besoin de réponses concrètes.

Monsieur le Préfet, nous vous demandons d’agir pour prévenir toute nouvelle violence, garantir la sécurité de chacun et réunir les conditions d’un dialogue effectif et apaisé.

Dans l’attente de votre réponse et de mesures rapides, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre considération respectueuse.

Christian Picard

Secrétaire Départemental de la Fsu Territoriale