Mobilisons-nous et votons pour le marché forain de Saint-Leu

La première phase de vote est ouverte depuis ce lundi pour désigner les dix marchés forains finalistes. A ce sujet, vous avez jusqu'au 28 mai 20h pour élire votre préféré (site TF1). La Ville de Saint-Leu figure parmi les sélectionnés (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

Depuis le début de la semaine, 24 marchés ont été sélectionnés pour l’édition 2026 du concours du plus beau marché de France proposé par la chaîne TF1 sont connus. La commune de Saint-Leu a été choisie pour représenter La Réunion et elle compte sur le soutien de tous les réunionnais.

C'est toujours une fierté pour La Réunion et la Ville de Saint-Leu d'être officiellement choisie pour concourir au titre du "plus beau marché de France". Le marché de St-Leu comme les autres par la diversité de ses produits, l'ambiance familiale, conviviale et aussi son cadre face à la mer donnent un cachet supplémentaire à notre marché forain.

Devenu un incontournable le samedi, le marché forain de Saint-Leu peut s'enorgueillir de son emplacement face à la mer où la brume des vagues vient nous caresser de temps à autre notre visage.

Situé au front de mer et sous l'ombre des filaos que s'étalent les divers stands des produits locaux. Avec son accès piétonnier, rend pratique cette balade dans ce grand jardin d'un jour, tout en créant du même coup un environnement encore plus attractif et privilégié pour tous les visiteurs et les Saint-Leusiens.

Envahi surtout par des senteurs agréables des produits locaux frais et bio où même les bruits des vagues viennent aussi nous bercer en arrivant sur le lieu du marché. Des étals hauts en couleur, une ambiance festive et familiale. Le marché forain de Saint-Leu est devenu un incontournable le samedi pour chacun d'entre-nous, avec des senteurs vertes, douces et fraiches des légumes venant directement chez nos agriculteurs, tomates muries sous le soleil, des diverses brèdes cueillies la veille, des fruits rouges de saison...autant de parfums qui embaument ce lieu magique.

A côté, des cagettes de volailles et lapins ici et là, les pots de confiture, piment, achard sont aussi présents sans oublier les vêtements suspendus, les tableaux et créations fait-mains, plus loin des marchands de samoussas, bonbons piment, pistaches grillées, bonbon coco, les plantes en pots, les fleurs coupées...Le marché forain de Saint-Leu a tout pour plaire, réputé aussi par une bonne sécurité.

Alors mobilisons-nous pour qu'il soit dans les 10 finalistes car malgré sa petite taille, notre marché forain est très accueillant et le sourire est partout....Alé di partou ki fo vot po li, kar la Rényon sora lo gran ganyan.!



Jean Claude Comorassamy