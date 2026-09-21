Mon P’tit Loup : la ville de Saint-Paul conteste les accusations et rétablit les faits

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'association Mon P'Tit Loup indiquait s'être vue refuser une subvention pour l'année 2026 par la mairie de Saint-Paul. À la suite de cette lettre ouverte publiée par Nicolas Puluhen, président de l’association Mon P’tit Loup, la ville de Saint-Paul souhaite rappeler les soutiens financiers, matériels et logistiques apportés à l’association depuis plusieurs années dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La ville a attribué une première subvention à Mon P’tit Loup en 2024, pour un montant de 900 euros, conformément au Recueil des procédures. En 2025, l’association a une nouvelle fois bénéficié d’une subvention de fonctionnement de 3 850 euros et a reçu de l’accompagnement de la ville pour la distribution du magazine Mon P’tit Loup.

Au total, 4 750 euros de subventions ont été attribués à l’association sur les exercices 2024 et 2025, auxquels s’ajoutent différents soutiens logistiques et matériels.

Pour 2026, Mon P’tit Loup a sollicité une subvention de fonctionnement de 10 000 euros mais sa demande a été déposée hors délai le 28 avril 2026. La date limite de dépôt des demandes de subventions pour 2026 ayant été fixée au 31 octobre 2025.

Malgré ce dépôt après la date butoir, la Ville a fait le choix d’instruire le dossier. À l’issue de cette instruction, un avis défavorable a été rendu, notamment au regard des actions déjà soutenues et encore en cours. Celle-ci n’a pas non plus transmis à ce jour ses comptes annuels de l’année 2025.

- Un soutien logistique apporté aux actions de l’association -

Depuis 2023, la Ville a régulièrement accompagné les actions et les concerts organisés par Mon P’tit Loup avec la mise à disposition de logistique afin de permettre le bon déroulement des événements.

La ville a également travaillé avec l’association dans le cadre du déploiement des bancs de l’amitié dans les écoles du territoire. Au cours de l’année scolaire 2024-2025, des actions ont notamment été menées avec Mon P’tit Loup et accompagnées de mini-concerts.

Pour la poursuite de ce dispositif, la Ville a souhaité faire évoluer le format proposé afin de renforcer la participation directe des enfants à travers des temps d’écriture, d’échange et de sensibilisation.

Elle a donc fait le choix de diversifier les intervenants et de travailler avec d’autres artistes autour d’une approche plus large des droits de l’enfant. Cette évolution relève d’un choix pédagogique et de politique publique. Elle ne remet pas en cause les actions précédemment conduites avec Mon P’tit Loup.

- La Maison Gran Cour mise gratuitement à disposition -

Concernant le concert évoqué dans la lettre ouverte, la ville rappelle qu’elle a proposé à l’association la mise à disposition gratuite de la Maison Gran Cour. Elle a également autorisé l’association à mettre en place une billetterie et prévu la fourniture de différents équipements nécessaires à l’organisation de l’événement : moquette, chapiteau, matériel logistique, ballons éclairants et barrières.

À ce jour, l’association n’a par ailleurs pas transmis à la ville ses comptes annuels pour l’exercice 2025. La Ville prend désormais acte du choix de Mon P’tit Loup d’organiser son événement au Kabardock, au Port.

Un engagement en faveur des droits de l’enfant reconnu par l’UNICEF FRANCE Saint-Paul est engagée dans la démarche Ville amie des enfants portée par UNICEF France pour le mandat 2020-2026.

Le Conseil municipal du 1er octobre est appelé à se prononcer sur le renouvellement de ce partenariat jusqu’en 2032. La Ville a souhaité, par ailleurs, faire évaluer la mise en œuvre du plan d’action par un cabinet indépendant.

Les résultats confortent la Ville dans sa volonté de poursuivre et d’amplifier les politiques conduites en faveur des enfants et des familles.

La ville de Saint-Paul conteste plusieurs affirmations et mises en cause contenues dans la publication de Nicolas Puluhen.

La collectivité tient à rappeler qu’elle accompagne depuis plusieurs années cette association. Ce soutien s’est traduit concrètement par des subventions, des mises à disposition de lieux, de matériel et un accompagnement logistique régulier.

À Saint-Paul, les droits de l’enfant ne sont pas un slogan. Ils se concrétisent par des actions

concrètes et un engagement inscrit dans la durée.