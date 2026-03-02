Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir soutenue par l’ensemble des forces de gauche au Tampon

Dans le texte co-signé ci-dessous, des représentant·e·s et militant·e·s issu·e·s de différentes formations de la gauche réunionnaise — Parti socialiste, EELV, La France insoumise, PCR, PLR, Génération Écologie, Place publique, Le Progrès, APR, Rézistans Égalité 974 — s’engagent au sein d’une union large, inédite au Tampon, pour apporter leur soutien à la candidature d’Alexis Chaussalet et à la liste Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir.

Au Tampon, la liste menée par Alexis Chaussalet rassemble des citoyen·ne·s d’horizons divers, uni·e·s par des valeurs communes de solidarité, de justice sociale et d’humanisme, concrétisées dans un programme ambitieux et cohérent. Nombre de colistièr·e·s militent depuis longtemps au sein d’organisations engagées pour l’égalité des droits et la dignité de toutes et tous.

L’objectif est clair : partager réellement le pouvoir avec les Tamponnaises et les Tamponnais en changeant profondément la manière de gouverner. Budgets participatifs, référendum d’initiative locale, concertation permanente : autant d’outils pour permettre aux habitant·e·s de décider de leur avenir.

Les décisions prises après débat par celles et ceux qui vivent les réalités du territoire sont les plus légitimes et les plus efficaces pour répondre aux besoins de la population. C’est un changement radical pour Le Tampon — le véritable changement.

Conscientes des urgences sociales et écologiques, face notamment au dérèglement climatique et à la vie chère qui frappe durement la population, les forces de la gauche réunionnaise apportent leur soutien à la liste Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir. Ce projet porte, au niveau communal comme intercommunal, l’ambition de redonner le pouvoir aux Tamponnaises et aux Tamponnais afin de construire un avenir choisi, et non subi.

Les forces de gauche réunies au Tampon adhèrent pleinement à la volonté d’instaurer de nouvelles pratiques politiques fondées sur la proximité, la transparence, l’exemplarité et la probité. Cette démarche exige cohérence et clarté : aucune compromission n’est possible avec les autres listes en présence.

Dans la perspective du second tour, aucune alliance ne sera conclue.

C’est pourquoi la gauche réunionnaise rassemblée appelle les électrices et électeurs à voter massivement pour la liste Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir, menée par Alexis Chaussalet.