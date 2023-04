Le maire du Port, s'exprime sur le drame de Tivoli à Marseille

Un drame terrible a touché Marseille dans la nuit du 9 avril suite à l’explosion et l’effondrement de deux immeubles rue de Tivoli.



Mes pensées vont tout d’abord aux victimes de cette tragédie, à leurs proches ainsi qu’aux habitants et riverains de la rue de Tivoli. Nous ne pouvons imaginer l’angoisse des familles d’attendre des nouvelles d’un proche pris sous les décombres.



Depuis toujours, la cité phocéenne accueille bon nombre de Réunionnais. Nos relations socio-culturelles et sportives ont été tissées sur des valeurs partagées de fraternité.

J’apporte donc, au nom de tous les Portois à Benoît Payan, Maire de Marseille, et à tous ses concitoyens, un soutien indéfectible.



Olivier Hoarau