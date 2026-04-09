Ouvrir un nouveau chapitre pour l'est de La Réunion

Nous faisons aujourd’hui un choix clair : celui d’ouvrir un nouveau chapitre pour la Communauté Intercommunale de la Région Est (CIREST).

Un chapitre fondé sur l’apaisement, la confiance retrouvée et une gouvernance pleinement partagée, au service de l’ensemble des habitants de la microrégion Est de La Réunion.

Parce que les défis sont nombreux et les attentes fortes, nous affirmons une conviction simple : l’avenir de l’Est ne peut se construire que dans l’unité. C’est en unissant les forces, les complémentarités et les énergies de nos six communes que nous pourrons bâtir un projet de territoire solide, cohérent et ambitieux.

Dans cette dynamique, Saint-André et Saint-Benoît ont une responsabilité particulière. Par leur poids démographique, leur rôle structurant et leurs atouts complémentaires, elles ont vocation à impulser une dynamique au service de tout le territoire.

Saint-Benoît, en tant que chef-lieu d’arrondissement, joue un rôle central institutionnel. Saint-André, avec son tissu commercial dynamique, constitue un moteur de développement. À elles deux, ces communes rassemblent près de 100 000 habitantes et habitants, au cœur d’un bassin de vie de plus de 129 000 personnes.

Ces forces doivent désormais être pleinement mobilisées au service d’une ambition commune : faire de l’Est un territoire plus attractif, plus innovant, plus créateur d’emplois, capable d’apporter des réponses concrètes aux attentes de la population.

Nous appelons à une gouvernance renouvelée, fondée sur le respect, l’écoute et la coopération entre toutes les communes de l’intercommunalité.

Notre cap est clair : construire une trajectoire partagée à l’échelle de l’Est, autour de priorités structurantes:

• le développement économique,

• la gestion durable de la ressource en eau,

• la transition écologique,

• la valorisation du potentiel touristique.

Cette ambition repose sur une méthode : décider ensemble, agir ensemble, avancer ensemble.

Le territoire Est dispose de nombreux atouts. Il est temps de les valoriser pleinement, avec responsabilité et esprit collectif. Nous faisons le choix de dépasser les clivages pour construire un projet de territoire équilibré, solidaire et durable.

Un projet tourné vers l’avenir. Un projet au service des Réunionnaises et des Réunionnais de l’Est.

Joé Bédier - Maire de Saint-André

Patrice Selly - Maire de Saint-Benoît