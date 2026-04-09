Ce jeudi 9 avril 2026, a lieu le vote pour élire le nouveau président de la Communauté intercommunale de la région est (Cirest) et les vice-présidents.es. Dans un communiqué commun, les maires de Saint-André, Joé Bédier, et de Saint-Benoît, Patrice Selly, appellent ouvrir un "nouveau chapitre" pour l'intercommunalité et à "une gouvernance renouvelée".

"Un chapitre fondé sur l’apaisement, la confiance retrouvée et une gouvernance pleinement partagée, au service de l’ensemble des habitants de la microrégion est de La Réunion", indiquent les deux maires.

Leur conviction, "l’avenir de l’est ne peut se construire que dans l’unité. C’est en unissant les forces, les complémentarités et les énergies de nos six communes que nous pourrons bâtir un projet de territoire solide, cohérent et ambitieux".

- Saint-Benoît et Saint-André, deux communes au poids important pour la Cirest -

Dans cette dynamique, "Saint-André et Saint-Benoît ont une responsabilité particulière. Par leur poids démographique, leur rôle structurant et leurs atouts complémentaires, elles ont vocation à impulser une dynamique au service de tout le territoire".

Saint-Benoît, en tant que chef-lieu d’arrondissement, joue un rôle central institutionnel. Saint-André, avec son tissu commercial dynamique, constitue un moteur de développement. À elles deux, ces communes rassemblent près de 100.000 habitantes et habitants, au cœur d’un bassin de vie de plus de 129.000 personnes.

"Ces forces doivent désormais être pleinement mobilisées au service d’une ambition commune : faire de l’est un territoire plus attractif, plus innovant, plus créateur d’emplois, capable d’apporter des réponses concrètes aux attentes de la population", disent-ils dans le communiqué.

- Une gouvernance renouvelée pour la Cirest -

Joé Bédier et Patrice Selly appellent à une gouvernance renouvelée, "fondée sur le respect, l’écoute et la coopération entre toutes les communes de l’intercommunalité".

"Notre cap est clair : construire une trajectoire partagée à l’échelle de l’Est, autour de priorités structurantes:

• le développement économique,

• la gestion durable de la ressource en eau,

• la transition écologique,

• la valorisation du potentiel touristique."

"Cette ambition repose sur une méthode : décider ensemble, agir ensemble, avancer ensemble", écrivent les deux maires.

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