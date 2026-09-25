Palme des votes à l'assemblée, Perceval Gaillard en tête des députés de La Réunion !

Depuis son élection dans la 7ᵉ circonscription de La Réunion, Perceval Gaillard s'impose comme une figure singulière au sein de l'Assemblée nationale. Loin des postures stériles et du bruit des prétoires parisiens, il incarne un député de conviction, ancré dans la réalité quotidienne réunionnaise et guidé par un sens aigu du devoir républicain d'un député. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Depuis son élection dans la 7ᵉ circonscription de La Réunion, Perceval Gaillard s'impose comme une figure singulière au sein de l'Assemblée nationale. Loin des postures stériles et du bruit des prétoires parisiens, il incarne un député de conviction, ancré dans la réalité quotidienne réunionnaise et guidé par un sens aigu du devoir républicain d'un député.

Son parcours parle pour lui. Après avoir enchaîné les petits boulots en entreprise, il choisit de se former pour devenir éducateur spécialisé. À noter que mon analyse s'appuie sur mes plus de 40 ans de pratique du métier social.

Pour le député Perceval, je suis persuadé que cette expérience du terrain, au contact direct des fragilités sociales réunionnaises, des familles en difficulté et de la jeunesse réunionnaise au chômage durable, constitue la clé de voûte de son engagement. Il ne contemple pas la misère sociale depuis un bureau.

Il a appris à surmonter les épreuves du quotidien, ayant lui-même connu les aléas de la vie active avant d'exercer dans le social. C'est cette sensibilité humaine, cette écoute attentive et ce pragmatisme des réalités de la vie qu'il a transposés au cœur du débat parlementaire.

Cette implication sans faille se traduit aujourd'hui de manière très concrète dans la vie institutionnelle. Datan, outil en ligne d'analyse de la vie parlementaire française qui recense et décrypte l'activité de vote des députés, met en lumière la réalité des engagements de chacun.

Cet outil indépendant, conçu pour permettre aux citoyens de comprendre le positionnement réel de leurs représentants, place Perceval Gaillard aux premiers rangs dans le classement des députés réunionnais (source Datan). Et au de-là de toute posture politique ou de jugement personnel, qu'on l'apprécie ou pas, qu'on partage son bord politique ou non, les chiffres et les faits sont là, incontestables.

-La voix fidèle de la 7ᵉ circonscription -

Désigné par ses activités comme l'un des députés les plus investis, assidus et cohérents un véritable " bon élève " des bancs de l'Assemblée, Perceval Gaillard démontre que la défense de l'Outre-mer exige de la méthode et de la pugnacité.

Qu'il s'agisse de la lutte contre la vie chère, de la défense du pouvoir d'achat, du logement social, du renforcement des services publics, du chômage ou du soutien à la jeunesse, son action se traduit par une présence constante en commission comme dans l'hémicycle, des interventions ciblées et des propositions directement adaptées aux besoins réels.​

Sa méthode repose sur une rigueur exemplaire, maîtriser les dossiers techniques, porter la voix des " sans voix " et exiger sans relâche de l'État une véritable égalité réelle pour La Réunion.

​En portant les aspirations réunionnaises au plus haut sommet de l'État avec fermeté, dignité et exemplarité, le député Perceval Gaillard honore la confiance de ses électeurs, redonne tout son sens au mandat d'élu et renforce me semble-t-il la confiance citoyenne.