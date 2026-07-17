Pass'Sport : une annonce attendue… mais il est maintenant temps de passer aux actes

Le Comité Régional Olympique et Sportif de La Réunion (Cross) s'associe pleinement au communiqué du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), qui appelle le Gouvernement à préciser sans délai les modalités de mise en œuvre du Pass'Sport pour la rentrée sportive 2026. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le retour annoncé du dispositif pour les enfants de 6 à 13 ans est une excellente nouvelle. Il corrige une décision qui a eu des conséquences importantes pour les familles, les clubs et l'ensemble du mouvement sportif.

Mais à quelques semaines de la rentrée, une annonce ne suffit plus. Les familles ont besoin de savoir. Les clubs aussi.

À LA RÉUNION, L'ENJEU EST MAJEUR.

Près de 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et un enfant sur deux grandit dans une famille en situation de pauvreté sur un territoire où le coût de la vie est très cher et où le taux de chômage est plus de deux fois supérieur à celui de la Métropole. Dans ce contexte, le coût d'une licence sportive constitue souvent un frein.

La suppression du Pass'Sport a entraîné une baisse des licenciés dans de nombreux clubs, fragilisant leur équilibre financier et privant de nombreux jeunes d'une pratique sportive régulière.

Or le sport est bien plus qu'une activité de loisirs.

C'est un formidable outil d'éducation, de santé publique, de prévention, d'inclusion et de cohésion sociale. Face à la sédentarité, aux addictions aux écrans et à l'émergence de nouvelles drogues de synthèse sur notre île, nos clubs jouent un rôle irremplaçable auprès de la jeunesse.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 comme ceux de Paris 2024 ont rappelé combien les territoires ultramarins contribuent aux performances de la France. Les champions de demain sont aujourd'hui dans nos clubs.

Chaque enfant qui renonce à une licence faute de moyens est une perte pour lui, pour notre territoire… et pour l'avenir du sport français.

Le Cros La Réunion demande désormais une mise en œuvre rapide, claire et lisible du Pass'Sport afin que les familles puissent préparer sereinement la rentrée et que les clubs disposent enfin de la visibilité dont ils ont besoin.

Le sport n'est pas une dépense. C'est un investissement.

Investir dans le sport à La Réunion, c'est investir dans notre jeunesse, notre santé, notre cohésion sociale… et dans l'avenir de la France.

Johan Guillou, président du Comité Régional Olympique et Sportif de La Réunion