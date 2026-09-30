Prestation de fidélisation et de reconnaissance au Sdis 974 : la mobilisation paie

La CGTR Sdis 974 se félicite de l’issue favorable obtenue concernant la Prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR). C’est d’abord une victoire pour les sapeurs-pompiers, pour celles et ceux qui se sont mobilisés, organisés et qui n’ont rien lâché. (Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

La CGTR salue tout particulièrement la mobilisation du collectif, qui a permis de mettre cette revendication au centre des discussions et de faire entendre la voix des personnels.

La CGTR Sdis 974 a pris toute sa part dans ce rapport de force. Dès lors que les agents nous ont saisis, notre organisation syndicale s’est mobilisée, a interpellé la direction et a déposé un préavis de grève pour obtenir des réponses concrètes.

Cette mobilisation n’aura donc pas été inutile.

La CGTR tient également à remercier le directeur du SDIS de La Réunion pour son écoute et pour les échanges qui ont permis d’aboutir à une issue favorable.

Pour la CGTR, cette avancée démontre une nouvelle fois une chose simple : quand les agents se mobilisent, quand ils s’organisent collectivement et quand l’action syndicale porte leurs revendications, des avancées sont possibles.

Rien n’est jamais acquis sans mobilisation.

La CGTR SDIS 974 restera pleinement engagée aux côtés des sapeurs-pompiers et de l’ensemble des agents du SDIS pour défendre leurs droits, leurs conditions de travail et leurs revendications.

La section CGTR SDIS 974

Sylvestre Lagarrigue