Position de Me too inceste 974 sur l’imprescriptibilité

Publié le 17 juillet 2026 à 14:28

Nous assistons peut-être aujourd'hui à un véritable changement de société (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

J'espère que nous allons enfin porter un regard plus attentif sur les victimes que sur les agresseurs.

C'est un signal fort envoyé aux victimes : votre parole a de la valeur, même lorsqu'elle émerge des décennies après les faits.

La présomption d'innocence

La présomption d'innocence est un principe fondamental de notre État de droit.

Cette réforme ne la remet absolument pas en cause.

En revanche, pendant trop longtemps, le débat s'est principalement focalisé sur les droits de l'auteur présumé, alors que de nombreuses victimes se sont senties oubliées, isolées ou mises en doute.

Pourquoi l'imprescriptibilité est importante !

Oui, nous y sommes favorables au regard de notre expérience de terrain et des témoignages réceptionnés

Nous accompagnons des victimes qui parlent à 40, 50, 60, parfois 70 ans.

Une victime nous a dit un jour :

"Je ne veux pas emmener ça avec moi dans ma tombe."

Cette phrase résume tout.

Le psychotraumatisme

Le silence d'une victime n'est pas un choix.

Il est souvent la conséquence directe du psychotraumatisme.

Les violences sexuelles sur un enfant bouleversent durablement le fonctionnement psychique.

Beaucoup de victimes ne peuvent parler qu'après plusieurs décennies.

Ce n'est pas parce qu'elles ont oublié, mais parce qu'elles n'étaient pas en capacité de raconter ce qu'elles avaient vécu.

Ce que change l'imprescriptibilité

La victime ne sera plus empêchée d'agir uniquement parce que le délai légal est expiré.

Le temps ne doit plus être un obstacle à l'accès à la justice.

Chaque affaire continuera d'être examinée avec rigueur, dans le respect des droits de chacun.

Une avancée… mais pas une finalité

MeToo Inceste 974, salue cette avancée mais cette réforme, si elle aboutit, ne suffira pas à elle seule.

Il faut aussi :

- mieux repérer les enfants victimes ;

- renforcer les enquêtes ;

- former tous les professionnels au repérage et au signalement ;

- améliorer l'accompagnement des victimes.

Précision importante

Le texte n'est pas encore définitivement adopté.

Il doit encore poursuivre son parcours parlementaire avant de pouvoir entrer en vigueur.

Conclusion

Au-delà de la loi, le message est puissant.

Les crimes sexuels commis contre des enfants sont d'une gravité telle que notre société affirme qu'ils ne peuvent pas être effacés par le temps.

C'est un message d'espoir pour les victimes, mais aussi une responsabilité collective mieux protéger les enfants, mieux écouter leur parole et leur permettre, lorsqu'ils sont enfin prêts, d'accéder à la justice.