Poursuivez-Les ! Tuez-Les ! (Wuambushu)

Le Parti Communiste Réunionnais est préoccupé par les débats causés par une opération militaire française aux conséquences incalculables qui vont impacter la cohésion de notre société fragile. Il dit sa disponibilité pour discuter dans un cadre apaisé. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Sous le ciel paisible du sud-ouest de l’Océan Indien, un appel au meutre a été lancé, dans une expression locale pour cacher la cruauté. Des élus reprennent ouvertement ce slogan. Quelle que soit l’âpreté des problèmes à résoudre, la solution ne doit pas passer par des actes criminels. Au nom des principes qui fondent la République, le gouvernement français doit prendre ses responsabilités.

N’oublions pas les principes.

1- L’apologie aux actes criminels est interdite et lourdement condamnable. Un rappel à l’ordre aux personnes qui agissent sous couvert du drapeau français serait de nature à calmer les esprits.

2- Tout individu qui touche le sol français a droit à un traitement humain et à la protection judiciaire. Quelles que soient les conditions de son arrivée et de sa présence, il est soumis à des procédures judiciaires. Voir le cas des Sri-Lankais.

N’oublions pas l’ histoire.

3-Le PCR rappelle toutes les actions menées pour faire reconnaître l’Esclavage, crime contre l’Humanité. Un projet de loi a été déposé le 22 décembre 1998 par 3 Députés Huguette Bello, Claude Hoarau et Elie Hoarau. La République Française est le premier pays européen à l’inscrire dans la loi. Ainsi, le peuple réunionnais, issu de l’émigration, tous étrangers, est né d’un crime contre l’Humanité.

4-Le PCR rappelle qu’en 2017, Macron a dit que la colonisation est un crime contre l’Humanité. La France coloniale a initié des actes de barbarie. Face à cette déclaration, Gérald Darmanin avait déclaré : "Honte à Emmanuel Macron qui insulte la France à l’étranger". Macron a répliqué qu’il est pour "la réconciliation des Mémoires." mais le crime colonial est une réalité.

5-Maintenant que Darmanin a accepté d’être ministre sous la responsabilité de Macron, allons-nous assister à un acte de forfaiture jusqu’à couvrir une opération violente qui consiste à poursuivre, expulser, détruire et attenter à la vie ?

N’oublions pas la réalité.

S’il y a des dizaines de milliers de personnes en situation illégale, à Mayotte, la responsabilité en revient aux autorités françaises et à sa représentation locale. C’est un monumental échec de la politique et de la réglementation car la France administre Mayotte depuis 180 ans. Personne ne doit sous-estimer les conséquences sur La Réunion de cette politique qui a échoué.

Voilà pourquoi, le PCR demande au président français :

- de condamner publiquement l’appel au meurtre initié ou cautionné par son ministre de l’intérieur et des Outre-Mers,

- d’annoncer la fin des tracasseries et des humiliations de personnes sans défenses,

-d’ouvrir d’urgence un espace de dialogue et de concertation comprenant des politiques et des membres de la société civile de La Réunion, de Mayotte et des Comores. Le résultat consensuel de cette démarche responsable sera adressé au gouvernement pour application.

Conclusion: pour le PCR, chaque individu a droit à la dignité, à un traitement humain et à la protection judiciaire. Ne jamais revenir à la barbarie coloniale.

Le Port, le 21 avril 2023,

Bureau de presse du PCR.