Prix du carburant à La Réunion : les sociétés pétrolières doivent mettre la main à la poche

Dans un courrier adressé ce jour au Ministre de l'économie, Roland Lescure, le député Perceval Gaillard interpelle le gouvernement sur l'augmentation attendue du carburant à La Réunion

Comme il l'avait déjà fait en mars 2024 il demande au gouvernement d'inclure les profits "inouis et scandaleux" faits par les sociétés pétrolières à La Réunion dans la méthode de calcul du prix mensuel à la pompe. Selon lui "les multinationales du pétrole doivent participer à l'effort collectif afin que ça ne soit pas uniquement les Réunionnais et les Réunionnaises qui payent l'addition."

Voici le texte du courrier :

"Monsieur le Ministre,

Au-regard de la situation internationale, la hausse des carburants paraît inéluctable dans les prochaines semaines à La Réunion. Face à cette perspective, les multinationales du pétrole qui réalisent des profits inouis et scandaleux à La Réunion doivent participer à l'effort collectif afin que ça ne soit pas uniquement les Réunionnais et les Réunionnaises qui payent l'addition.

Comme vous le savez, à La Réunion, l'arrêté du 05 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglemente les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits.

Comme vous le savez également l’activité de stockage, exercée en monopole par la SRPP, a dégagé 4,8 millions d’euros de résultat net en 2024. Les importateurs-grossistes présentent plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires et un bénéfice net de 30,4 millions d’euros. Ces bénéfices ont bondi de 11 % en un an, passant de 27 à plus de 30 millions d’euros. Par ailleurs leur taux de rémunération atteint 9 %, un niveau bien supérieur à celui observé dans d’autres secteurs, notamment les PME et ETI de l’Hexagone dont la rémunération se situe dans une fourchette de 3 à 5 %.

Hors ces bénéfices exorbitants ne sont pas pris en compte dans la formule de calcul aboutissant tous les mois au prix du carburant à la pompe. Comme je l'ai déjà fait lors d'une question au gouvernement en date du 5 mars 2024 : je vous demande donc d'inclure les profits faits à La Réunion par l'industrie pétrolière (import/stockage) dans la formule de calcul du prix mensuel du carburant à La Réunion. Mécaniquement cela fera baisser la pression sur le prix à la pompe.

Tout le monde doit participer à l'effort collectif à hauteur de ses possibilités et de ses revenus. Ce n'est pas aux Réunionnais et Réunionnais de payer pour une guerre qu'ils n'ont pas choisie et pour des multinationales qui font des profits sur le dos des consommatrices et des consommateurs.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et

numérique, l'expression de ma haute considération.

Perceval Gaillard."