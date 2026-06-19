Quand la Région coupe l’herbe sous le pied aux Petite-Îlois et au Pays touristique du sud sauvage

À la demande expresse de Madame Lorraine Nativel, 2ème vice-présidente de la Région, élue de l’opposition à Petite-Île, la Commission permanente de la Région Réunion, réunie ce vendredi 19 juin 2026 sous la présidence de Madame Huguette Bello, a décidé de retirer de la liste d’attribution des contrats PEC les 10 contrats proposés pour le Pays touristique du sud sauvage (PTSS) pour l’entretien des sites touristiques très prisés du Domaine du Relais, du Vivier et du Sentier des Agriculteurs à Petite-Île (Photo www.imazpress.com)

Le motif avancé est pour le moins surprenant : ces contrats n’auraient pas vocation à assurer l’entretien des sites et du Sentier des Agriculteurs. Pourtant, depuis plus de trente ans, le PTSS contribue activement à l’entretien et à la valorisation de ces espaces emblématiques de Petite-Île, au service des habitants et des visiteurs, au moyen des contrats emplois verts de la Région.

Cette décision apparaît comme une sanction injuste à l’encontre de notre commune, de ses habitants et des salariés concernés. Elle prive le territoire de moyens humains indispensables pour maintenir des espaces qui participent pleinement à l’attractivité touristique de Petite-Île, à notre vivre-ensemble et à la tradition créole du pique-nique dominical, très prisée par les Réunionnais.

Ce comportement archaïque constitue un retour en arrière, loin des valeurs qu’elle a prônées lors des élections municipales, à savoir : vivre ensemble, tradition et progrès.

Madame Lorraine Nativel, candidate battue lors des dernières élections municipales, semble malheureusement privilégier une logique revancharde et d’opposition systématique au détriment de l’intérêt général. Au lieu de défendre les besoins de Petite-Île au sein de l’institution régionale, elle choisit de fragiliser une action reconnue, utile à la population, et met même en difficulté l’association PTSS.

Les Petite-Îloises et les Petite-Îlois sont en droit de s’interroger sur cette décision et sur les motivations qui l’ont inspirée. Lorsqu’on prétend agir pour son territoire, on le défend ; on ne le pénalise pas. À croire que, dans la pyramide inversée, Madame Lorraine Nativel perd même le sens de son slogan de campagne.

Petite-Île mérite mieux que des postures politiques. Elle mérite des élus capables de rassembler, de soutenir les acteurs locaux et de défendre les intérêts de la population.

Cette décision ne grandit ni ses auteurs ni ceux qui l’ont soutenue. Elle traduit une vision de l’action publique éloignée des attentes des habitants et des besoins réels du terrain.

Serge Hoareau

Maire de Petite-Île