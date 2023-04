Réforme des retraites : nous devons retrouver la voie du dialogue social

(Photo Patrice Selly photo Sly imazpress)

Saint-Benoît – 14 avril 2023 - Le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi l’essentiel de la réforme des retraites, dont sa mesure phare de recul de l’âge légal de départ à 64 ans : « Je prends acte de la décision du Conseil Constitutionnel. Néanmoins, cette décision me conforte dans mes inquiétudes concernant la situation précaire de nos séniors réunionnais car sa validation de forme ne change rien sur le fond ».

Les neuf sages de l’institution ont cependant censuré six ensembles de dispositions de la réforme des retraites dont l’index senior : « A l’heure où le pouvoir d’achat des Réunionnaises et Réunionnais est de plus en plus fragilisé par la spirale inflationniste qui vient encore frapper notre territoire. A l’heure où les écarts de niveaux de vie avec les retraités de France métropolitaine continuent de croitre, nous avons encore trop de spécificités locales qui ont été occultées tout au long de ce débat et je le regrette ».

« Cette décision était très attendue après trois mois de crise politique et sociale, mais cette dernière risque de renforcer davantage la défiance de nos concitoyens en favorisant ainsi une réelle impasse démocratique qui ne doit plus être sous-estimée ».



Patrice Selly

Président du Parti Banian