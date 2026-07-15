Remerciement à l’ensemble des forces de l’ordre et des forces armées mobilisées à La Réunion

Au nom d’Unité 974, nous tenons à saluer et remercier chaleureusement l’ensemble des forces de l’ordre et des forces armées mobilisées à La Réunion (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Leur engagement quotidien, leur professionnalisme et leur sens du devoir, souvent dans des conditions exigeantes, méritent la reconnaissance de tous. Ces femmes et ces hommes œuvrent sans relâche pour la sécurité et la protection de notre île et de sa population. UN1TE 974 leur exprime toute sa gratitude et son soutien indéfectible.

Le Délégué Territorial Adjoint, UN1TE 974