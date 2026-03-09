Réponse à Angélique Lapierre

La Région Réunion a pris connaissance des propos de Madame Angélique Lapierre qui déclare dans une tribune publiée ce jour : ''certains membres de mon équipe, dont plusieurs sont employés dans le cadre de contrats aidés relevant de la Région Réunion, affirment avoir subi des pressions ou des tentatives d’intimidation visant à les dissuader de poursuivre leur engagement citoyen au sein de notre liste'' (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En outre, dans une publication sur son compte Facebook, tout en s’exprimant au conditionnel, elle met directement en cause des élus de la collectivité. Cette mise en cause a été relayée dans la presse ce jour.

Ces accusations, manifestement mensongères et guidées par des motivations électoralistes, sont scandaleuses, irresponsables, et pénalement répréhensibles.

En conséquence, et afin de ne pas laisser prospérer de telles dérives, la Région Réunion se réserve le droit de déposer plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles.