Requin juvénile de Manapany : une enquête ouverte, le président de Vagues consterné

Le président de l'association Vagues déplore la décision du Parquet d'ouvrir une enquête, après que son association ait participé à la capture et au relâché d'un requin bouledogue juvénile, en février 2026, à Manapany-les-Bains. Son courrier est à lire, dans son intégralité, ci-dessous : (Photo DR Nicolas Huet)

Rappelez-vous : début février 2026, notre association avait organisé, avec trois pêcheurs professionnels sous la houlette de M. Bertrand Baillif, président de l’Union syndicale des pêcheurs artisans de la Réunion, la capture et le relâcher en pleine mer du requin bouledogue juvénile coincé dans le bassin de baignade de Manapany les Bains.

Vous allez sans doute hurler de rire, comme moi et M. Baillif, mais sachez que la Justice a diligenté une enquête à ce sujet : ils veulent connaître les conditions dudit relâcher et savoir si tout a été fait dans les règles.

Le Parquet a donc demandé un « soit transmis » à la Direction de la Mer Sud Océan Indien (DMSOI).

Votre serviteur sera donc auditionné en gendarmerie de Saint-Joseph début juillet : la DMSOI se déplacera en effet depuis Le Port pour ce fait urgentissime…… Idem pour M. Baillif.

On croit rêver….

Didier Dérand, président de Vagues