TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Tribune libre des Jeunes en marche de la Réunion

Respect nout tradition : aux côtés des familles face à l'interdiction des cérémonies religieuses

  • Publié le 18 juillet 2026 à 10:47
  • Actualisé le 18 juillet 2026 à 11:03
Cavadee : les fidèles célèbrent le dieu tamoul Muruga à Saint-Paul

Les Jeunes en marche de La Réunion expriment leur soutien total et inconditionnel aux familles de Sainte-Rose, empêchées par la municipalité d'organiser leurs cérémonies religieuses privées ce week-end. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Alors que ces célébrations sont le cœur battant de notre culture et de notre "vivre-ensemble" réunionnais, nous déplorons une décision qui méconnaît l'importance spirituelle et sociale de ces moments pour nos concitoyens.

- La culture réunionnaise, un patrimoine à protéger -

Les Jeunes en marche de la Réunion refusent que la tranquillité publique serve de prétexte à l'étouffement des expressions culturelles et cultuelles qui font la richesse de notre île. Si le vivre-ensemble nécessite du respect, il impose avant tout de la bienveillance et du dialogue, et non une interdiction autoritaire.

- Un appel à la médiation -

Le dialogue, et non le diktat, doit rester le seul chemin possible pour apaiser les tensions de voisinage sans sacrifier nos traditions. Nous continuerons à porter la voix de ceux qui souhaitent faire vivre, avec dignité et fierté, les rites qui forgent le caractère unique de notre terre réunionnaise.

Jeunes en marche de La Réunion, Sainte-Rose, Courrier des lecteurs

guest
0 Commentaires