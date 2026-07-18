Respect nout tradition : aux côtés des familles face à l'interdiction des cérémonies religieuses

Les Jeunes en marche de La Réunion expriment leur soutien total et inconditionnel aux familles de Sainte-Rose, empêchées par la municipalité d'organiser leurs cérémonies religieuses privées ce week-end. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Alors que ces célébrations sont le cœur battant de notre culture et de notre "vivre-ensemble" réunionnais, nous déplorons une décision qui méconnaît l'importance spirituelle et sociale de ces moments pour nos concitoyens.

- La culture réunionnaise, un patrimoine à protéger -

Les Jeunes en marche de la Réunion refusent que la tranquillité publique serve de prétexte à l'étouffement des expressions culturelles et cultuelles qui font la richesse de notre île. Si le vivre-ensemble nécessite du respect, il impose avant tout de la bienveillance et du dialogue, et non une interdiction autoritaire.

- Un appel à la médiation -

Le dialogue, et non le diktat, doit rester le seul chemin possible pour apaiser les tensions de voisinage sans sacrifier nos traditions. Nous continuerons à porter la voix de ceux qui souhaitent faire vivre, avec dignité et fierté, les rites qui forgent le caractère unique de notre terre réunionnaise.