Mondial 2026 : la France défie l'Angleterre pour la troisième place

Hors course pour le titre de champions du monde, les Bleus disputeront le match pour la troisième place dans la nuit de ce samedi 18 juillet au dimanche 19 à 1 heure (heure Réunion) à Miami (États-Unis). L'équipe de France retrouvera pour cette petite-finale, l'Angleterre. Si ce match, que les joueurs jouent, sans grande motivation, a une portée purement symbolique, il ne sera pas dénué d'enjeux (Photo Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Même si les Bleus ont été tenus en échec par l'Espagne aux portes de la finale mardi 14 juillet 2026, ils disputeront la troisième place de la compétition de football.

"Ça ne va pas changer leur vie mais ils doivent avoir ce devoir-là", Didier Deschamps met la pression à ses joueurs pour la 3ème place.

La FIFA a communiqué l’identité de l’arbitre, l’Équatorien Jesus Valenzuela sera au sifflet. Il sera assisté par deux autres Équatoriens : Jorge Urrego et Tulio Moreno. Le quatrième arbitre et l’assistant VAR sont Marocains : Jalal Javed et Zakaria Brinsi.

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- France-Angleterre, le match que personne ne veut jouer -

Un match superflu ? C’est ce que pense Thomas Tuchel et le sélectionneur de l’Angleterre ne s’en est pas caché en conférence de presse. "Aucun joueur ne veut jouer ce match et ça vaut aussi pour les Français", avance-t-il. "Ils voulaient jouer la finale et on a tout donné pour y arriver. Tout le monde joue pour gagner la Coupe du monde. Mais c’est comme ça."

Thomas Tuchel : « Aucun joueur ne veut jouer ce match pour la 3e place, les Français non plus » pic.twitter.com/3dASOFolmy — L'Équipe (@lequipe) July 16, 2026

Didier Deschamps se montre plus ambitieux. "Il faut évacuer cette énorme déception, mais notre devoir, c’est de tout faire samedi, parce que ce sera le dernier match de la compétition. Il y a une troisième et on va tout faire pour aller la chercher. C’est un devoir: par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que représente le maillot, par rapport à tous les gens qui sont derrière l’équipe de France. Il y a encore un match et ce n’est pas un match amical."

"Il y a une 3ème place à aller chercher. On a ce devoir là par rapport à ce que représente ce maillot, par rapport à tous les gens qui sont derrière l'Équipe de France" 💙🥉 pic.twitter.com/gcULFVZbiz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 16, 2026

L'occasion également pour l'Angleterre, victime d'une remontada de l'équipe de l'Argentine ce mercredi 15 juillet 2026, de prendre sa revanche face à la France en Coupe du monde après leur élimination en quart de finale en 2022 au Qatar.

- Déçus par la défaite des Bleus, les Réunionnais sont mitigés sur le résultat de la petite finale -

Interrogés sur le match France-Espagne, les Réunionnais gardent un goût amer. "Je suis vraiment déçue, moi je pensais que la France allait gagner", nous dit Maélys.

"Franchement, on était déçus, déçus, déçus,, on a vu le changement, on s'est dit que Doué allait changer quelque chose, mais au final, déception, grosse déception", répète Enzo. "C'est la première fois qu'on voit la France jouer comme ça, et franchement, c'était décevant." Il ajoute : "c'était l'équipe qui faisait peur à toute la Coupe du Monde. Ils ont battu toutes les équipes facilement, et là, arriver contre l'Espagne, se faire battre", peste Enzo le jeune homme.

Pour cette petite finale, Enzo compte tout de même soutenir les Bleus "parce qu'on est Français et fiers".

Son ami, Timéo, pense que "ça va être serré parce que l'Angleterre est forte mais on espère un 3-1, 2-1 pour la France".

Pour Helton, "là l’équipe est démotivée. Deschamps va sûrement mettre l’équipe B. Mais elle veut gagner et il y a des raisons d’y croire".

- Un enjeu personnel pour Mbappé -

Kylian Mbappé, l'attaquant français peut lui espérer augmenter son total de buts pour finir meilleur réalisateur de la compétition et de l'histoire de la Coupe du monde.

Avec huit buts au compteur, il est en course pour le trophée de meilleur buteur de la 23ème édition du Mondial 2026 et partage pour le moment la tête du classement avec Lionel Messi.

- La "der" de Didier Deschamps -

La France abordera cette confrontation avec la même exigence, terminer sur une bonne note, et surtout offrir à Didier Deschamps la sortie qu'il mérite.

Cette petite finale du Mondial 2026 sera la dernière apparition du sélectionneur tricolore. Après 14 années à la tête des Bleus, Didier Deschamps met un terme à ses fonctions sur le banc.

Il devrait vraisemblablement transmettre le témoin à Zinédine Zidane.

Une éventuelle médaille de bronze ne consolera sans doute pas les Bleus, qui se disaient en mission pour décrocher de nouveau le Graal et succéder aux héros de 1998 et 2018. Mais il va falloir se remobiliser rapidement pour ne pas gâcher la dernière en tant que sélectionneur de Didier Deschamps.

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