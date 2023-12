Nous sommes profondément attristés par l'agression choquante d'une fillette de 6 ans dans notre école. Comment cela à t’il pu se produire? Ou était donc passé l’équipe pédagogique et encadrante?

Notre priorité est la sécurité et le bien-être de nos élèves. Quand nous déposons nos enfants à l’école nous les pensons en sécurité et dans un environnement sain et propice à l’éducation non à la débauche!

Nous saurons veiller à ce que les autorités compétentes puisse garantir une réponse appropriée. Un Soutien psychologique est mis en place pour la victime et sa famille. Nous condamnons fermement tout acte de violence et restons engagés envers la sécurité de notre communauté éducative

Johnny Adekalom - Président du Collectif #Dominpoustesuzanne

Lire aussi : Sainte-Suzanne : une élève de 6 ans victime d'un viol dans une école, un élève de 10 ans mis en cause