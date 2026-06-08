Sainte-Suzanne : une agente apprend le non-renouvellement de son contrat... par téléphone, la FSU monte au créneau

Après près de six années de service, le "cadeau" de la Fête des Mères de la mairie de Sainte-Suzanne : un appel téléphonique pour annoncer un non-renouvellement à Marie-Anise Coindin. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La FSU Territoriale souhaite dénoncer la manière particulièrement brutale avec laquelle Mme Marie-Anise Coindin, agente de gestion administrative affectée à la DGA Aménagement du Territoire de la commune de Sainte-Suzanne, a été informée du non-renouvellement de son contrat.

Après près de six années de service au sein de la collectivité, Mme Coindin aurait été informée par un simple appel téléphonique, quelques jours seulement avant l'échéance de son contrat fixée au 31 mai 2026.

Une date qui ne manque pas d'interpeller puisqu'elle correspondait cette année à la Fête des Mères.

Pour Mme Coindin, le "cadeau" offert par la collectivité aura donc été l'annonce de la perte prochaine de son emploi quelques jours avant cette journée symbolique.

La FSU Territoriale s'étonne d'autant plus de cette situation que le contrat de l'agente prévoyait un délai de prévenance de deux mois en cas de non-renouvellement. Pourtant, selon les éléments portés à notre connaissance, aucune notification écrite préalable ne lui aurait été adressée et aucune démarche formelle ne semble avoir été engagée avant cet appel téléphonique intervenu à la dernière minute.

Au-delà des questions juridiques que soulève ce dossier, c'est avant tout sa dimension humaine qui interpelle.

Comment une collectivité qui affirme placer l'humain au cœur de son action peut-elle considérer qu'un simple appel téléphonique, quelques jours avant l'échéance d'un contrat, constitue une manière acceptable d'annoncer à une agente qu'elle perdra son emploi ?

Mme Coindin était en droit d'attendre davantage de considération au regard de son engagement au service des administrés et de l'intérêt général.

La FSU Territoriale considère que les agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, méritent davantage de respect et de considération pour le travail accompli au service de l'intérêt général.

Nous déplorons également l'absence totale de dialogue social dans ce dossier.

Malgré plusieurs sollicitations adressées au Maire, à la direction des ressources humaines et à l'élue en charge du personnel, notre organisation syndicale est restée sans réponse.

À ce jour, aucune explication n'a été apportée par la collectivité sur cette décision ni sur le nonrespect du délai de prévenance prévu au contrat.

Nous attendons désormais de la mairie de Sainte-Suzanne qu'elle apporte toute la transparence nécessaire sur les circonstances de ce non-renouvellement.

La FSU Territoriale restera pleinement mobilisée pour défendre les droits, la dignité et le respect dû aux agents publics.

Sébastien Huet, délégué syndical à la FSU Territoriale