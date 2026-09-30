Sans-plomb à 2 euros le litre : le gouvernement doit enfin apporter une réponse à la hauteur de l'urgence réunionnaise !

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient persistent et les Réunionnaises et les Réunionnais subissent une nouvelle fois, dès ce 1er octobre, une flambée des prix à la pompe. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le litre de sans-plomb atteint désormais 2 euros, soit 17 centimes de plus qu'en septembre, et le gazole progresse de nouveau de 12 centimes pour s'établir à 1,80 euro le litre.

Une telle succession de hausses n'est plus tenable pour les ménages comme pour nos entreprises. La prolongation des dispositifs d'aide annoncée par le gouvernement reste surtout une réponse sectorielle, et nous attendons encore de connaître les modalités précises d’application à La Réunion.

Elle ne compense pas l'accumulation de ces chocs et laisse de côté la majorité des salariés modestes de notre île, pour qui la voiture n'est pas un confort mais une condition d'accès à l'emploi, aux soins et à la formation.



Je demande une nouvelle fois au gouvernement d'ouvrir, sans délai, une négociation avec les pétroliers opérant sur notre territoire. Notre modèle d'actualisation mensuelle des prix par arrêté préfectoral ne suffit pas seul à protéger les Réunionnais de ces variations répétées.

Les acteurs du secteur pétrolier ont une responsabilité sociale et doivent contribuer activement à un bouclier tarifaire par des engagements concrets et mesurables. Face à cette crise prolongée la solidarité ne peut reposer uniquement sur les deniers publics.