Soutien aux équipes face au deuil

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris deux décès qui touchent nos collectivités: un de nos collègues de la Mairie de Sainte-Suzanne et un collègue du Conseil Départemental. Dans ces moments douloureux, nous tenons à adresser nos plus sincères condoléances à leurs familles, à leurs proches et à leurs collègues. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La perte d'un proche, ou d'un collègue, est une épreuve qui ne s'arrête pas aux obsèques. Elle impacte durablement le bien-être au travail. Nous rappelons à l'ensemble des agents: leur droit aux congés pour événements familiaux, à se renseigner auprès du service RH,la possibilité de demander des aménagements temporaires (horaires, télétravail) pendant cette période, l'importance de l'écoute et de la bienveillance entre collègues, sans pression ni minimisation de la douleur.

Une cellule d'écoute / un soutien psychologique est disponible pour ceux qui en ressentent le besoin. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos managers ou des RH.

Respectons le temps du deuil de chacun



Christian Picard

Secrétaire Départemental de la Fsu Territoriale