Soutien aux surveillants pénitentiaires et aux enseignants victimes de violences

Madame la Ministre des Outre-mer, la violence à l'égard des fonctionnaires dans notre département a franchi un seuil inquiétant ces derniers jours. D'abord lorsqu'un agent pénitentier de la maison d'arrêt de Saint-Pierre a été menacé à son domicile ainsi que sa famille. Ces faits d'une extrême gravité, inédits à La Réunion, témoignent d'une escalade très inquiétante pour la sécurité des personnels de l'administration pénitentiaire (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ensuite lorsqu'une enseignante du lycée Paul Hermann à Saint-Pierre a été agressée, étranglée, par un élève de 5ème dans le cadre de ses fonctions. Là encore il s'agit d'une escalade extrêmement inquiétante qui demande une réaction ferme de la part de l'État dans ses missions régaliennes. Nous ne devons, nous ne pouvons pas rester inactifs au risque que se produise un jour chez nous un acte encore plus grave, à l'image de ce que nous constatons sur le territoire hexagonal.

Nous apportons notre soutien et notre solidarité totale aux personnes qui ont subi ces violences ainsi qu'aux syndicats qui les défendent.

Nous vous rappelons que cette situation a des causes politiques profondes et connues : augmentation de la pauvreté et des inégalités, baisse du budget de l'éducation nationale et de la prévention spécialisée, situation indigne à la maison d'arrêt de Saint-Pierre...

Madame la Ministre nous vous demandons d'intervenir, dans un cadre interministériel auprès de vos collègues, afin d'apporter une réponse immédiate de protection des fonctionnaires qui exercent une mission de service public au nom de l'État. Nous vous demandons également d'apporter une réponse structurelle à nos problématiques économiques et sociales dans un département, La Réunion, qui subit une double peine du fait des politiques d'austérité imposées depuis Paris et qui frappent un territoire beaucoup plus fragile que le territoire hexagonal.

Perceval Gaillard