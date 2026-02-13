Soutien et solidarité au peuple malgache après le cyclone Gezani

La CGTR exprime son soutien total et sa solidarité au peuple malgache, durement frappé par le cyclone Gezani.

Les premiers bilans sont lourds : des victimes, des familles sinistrées et des dégâts majeurs sur les logements. À Tamatave (Toamasina), la situation est alarmante : près de 75% des infrastructures auraient été endommagés ou détruits.

Face à cette catastrophe, la CGTR appelle à une mobilisation rapide : soutien d’urgence, logistique, eau potable, alimentation, soins, rétablissement des réseaux, et accompagnement des plus fragiles. Dans l’océan Indien, nous connaissons la violence de ces événements et ce qu’ils arrachent en quelques heures.

La CGTR tient à rappeler son attachement à la solidarité entre les peuples de la région.

Nous saluons les élans de soutien déjà engagés et, pour celles et ceux qui le peuvent, nous encourageons à les poursuivre et à les amplifier, afin de répondre aux besoins immédiats et d’accompagner la reconstruction.

La CGTR restera mobilisée et solidaire, aux côtés du peuple malgache.

Le Secrétaire Général

Jacky Balmine