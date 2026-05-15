Brigitte Adame élue nouvelle présidente directrice générale

La SPL Opé (Société Publique Locale Oser Pour l’Éducation) a le plaisir d’annoncer l’élection de Brigitte Adame à la fonction de Présidente Directrice Générale, depuis le mercredi 13 mai 2026. Cette nomination marque une nouvelle étape dans le développement de la société et s’inscrit dans la continuité du travail mené ces dernières années en faveur de la réussite éducative. Brigitte Adame succède à Jean-Max Boyer, dont l’engagement a permis de consolider les actions de la SPL Opé et de renforcer son ancrage territorial au service des collectivités actionnaires et des familles. (Photo : D.R)

La SPL Opé repose sur un modèle de gouvernance 100 % publique, portée directement par les collectivités actionnaires. La société est un outil public créé par les communes, pour les communes.

Aujourd’hui, la SPL Opé rassemble la ville de Saint-Denis, la ville de Saint-Benoît et la Ville de La Possession.

Le Conseil d’administration de la SPL Opé est désormais présidé par Brigitte Adame et est composé des administrateurs représentant les communes actionnaires :

Pour Saint-Denis : Marina Ally Isse , Marion Chauvot, Stéphane Depeche, Stéphane Lim Su Kwai, Mickaël Noel;

Pour Saint-Benoît : Emilie La Caria ;

Pour La Possession : Aurélie Narayanon-Ramaye.

"Je suis honorée de la confiance qui m’est accordée à travers ma nouvelle fonction de Présidente Directrice Générale de la SPL OPÉ. L’éducation populaire joue un rôle fondamental dans la construction de l’avenir de nos territoires. En ce sens, la SPL OPÉ constitue aujourd’hui un outil public essentiel au service des communes actionnaires, leur permettant de porter des politiques éducatives de proximité, avec efficacité, transparence et réactivité."

"Notre responsabilité est d’accompagner les collectivités tout en restant pleinement attentifs aux attentes à la fois des ambitions territoriales, des familles et des besoins des enfants que nous accompagnons au quotidien", souligne Brigitte Adame.

- Une ambition éducative forte pour les communes et les familles -

À travers ses actions éducatives, la SPL OPÉ accompagne chaque jour les communes dans le développement de dispositifs favorisant l’épanouissement, l’inclusion et la réussite des enfants.

Depuis 2020, près de 4 000 enfants bénéficient chaque année, de dispositifs éducatifs, ludiques et inclusifs organisés avant et après l’école, les mercredis et durant les vacances scolaires au sein des structures d’accueil de la SPL OPÉ.

En choisissant le modèle de la SPL, les communes font le choix d’une gestion publique qui combine souplesse dans l’organisation des ACM, meilleure coordination des politiques éducatives locales, expertise reconnue et capacité d’adaptation aux réalités des familles et du territoire.

Pour les collectivités, le modèle SPL permet de conjuguer qualité éducative, proximité et efficacité opérationnelle. Pour les familles, il garantit des dispositifs plus adaptés aux besoins des enfants, portés par les valeurs de l’éducation populaire et du bien-grandir.



"Derrière chaque décision, il y a des enfants, des familles et des territoires qui comptent sur nous. Je veux une SPL OPÉ présente sur le terrain, accessible et pleinement engagée aux côtés des communes pour construire des projets éducatifs concrets au service des familles", déclare Brigitte Adame.

- Une présidence qui investit sur la jeunesse -

A travers cette nouvelle présidence, la SPL Opé réaffirme sa volonté de poursuivre son développement autour d’une gouvernance de proximité, attentive aux enjeux éducatifs, sociaux et territoriaux en plaçant la jeunesse au cœur de ses actions.

L’élection de Brigitte Adame s’inscrit dans une dynamique visant à renforcer les coopérations institutionnelles, accompagner les politiques publiques locales et poursuivre la structuration des actions éducatives et innovantes, au plus des près des réalités du terrain.

La nouvelle Présidente Directrice Générale entend poursuivre la mission portée par la SPL Opé

"Investir sur la jeunesse", animée par la volonté de laisser une empreinte durable et positive au côté des équipes, des partenaires et des familles.

"Je souhaite poursuivre le développement de la SPL Opé autour de valeurs qui nous rassemblent : l’intérêt général, la proximité, l’ambition éducative soutenue par l’Education Populaire et l’Inclusion.

Investir sur la jeunesse, c’est agir concrètement pour l’avenir de nos territoires : en favorisant l’épanouissement des enfants que nous accompagnons chaque jour, en luttant contre les inégalités sociales dès le plus jeune âge et en contribuant au bien-être et à l’équilibre familial", conclut Brigitte Adame.