Taxe foncière aux Avirons : une hausse que nous avions dénoncée

En avril dernier, lors du vote du conseil municipal sur l’augmentation du taux de taxe foncière, notre groupe d'opposition a été le seul à voter contre cette hausse. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Nous avions, pour notre part, pris une position claire : nous considérions cette hausse comme excessive et surtout trop brutale dans le contexte économique et social que connaissent déjà de nombreux Avironnais.

Aujourd’hui, les avis d’imposition arrivent et cette décision devient une réalité très concrète pour les contribuables.

Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est passé de 29,55 % à 33,61%, soit une augmentation de 13,74 % du taux communal en une seule année.

À cela s’ajoute la revalorisation automatique des bases fiscales de 0,8 % en 2026. Pour un propriétaire dont la situation n’a pas changé, la part communale de sa taxe foncière peut ainsi progresser d’environ 14,6 % en un an

- Le classement des communes ne paie pas les factures -

On nous répondra que Les Avirons conservent un taux inférieur à celui de nombreuses autres communes de La Réunion. Mais le classement des communes ne paie pas les factures.

Pour les familles, les retraités, les propriétaires et tous ceux qui voient déjà leurs dépenses du quotidien augmenter, cette hausse n’est pas anodine. Alimentation, énergie, carburant, assurances : les budgets sont fragilisés et les marges de manœuvre se réduisent.

Dans ce contexte, était-il vraiment nécessaire de faire peser un effort supplémentaire aussi important sur les contribuables?

Nous estimons que la majorité municipale aurait d’abord dû s’interroger sur ses propres dépenses. Une collectivité doit savoir faire des choix, établir des priorités et rechercher des économies avant d’augmenter les impôts.

On ne peut pas demander toujours plus aux contribuables tout en continuant, à dépenser sans suffisamment s'interrogersur la pertinence et la priorité de ceryaines dépenses.

Notre groupe a donc assumé sa responsabilité en votant contre cette augmentation.

L’autre groupe d’opposition n’a pas voté contre la mesure proposée par la majorité. Une question mérite donc d'être posée : l'autre opposition a-t-elle fait le choix de rejoindre, de fait, la majorité sur cette augmentation de la fiscalité locale?

Nous continuerons à défendre une gestion municipale plus rigoureuse, plus transparente et davantage tournée vers les besoins essentiels des Avironnais.

𝗡𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲 : 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹 𝗲𝗳𝗳𝗼𝗿𝘁 𝗮𝘂𝘅 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝗻𝘁𝘀, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰̧𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝗺𝗮𝗶̂𝘁𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲́𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲́.

Nous avions alerté en avril. Aujourd’hui, les Avironnais peuvent mesurer concrètement les conséquences de cette décision.

Nadia Roche Lesquelin

Pour le groupe d’opposition

"Ensemble, retrouvons notre qualité de vie"

