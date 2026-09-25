Troupes françaises en Arabie saoudite : Macron nous met en danger, l'Assemblée nationale doit vote

En annonçant de manière unilatérale et solitaire le déploiement de troupes françaises en Arabie saoudite, le président Macron fait courir un grand risque à la France et à La Réunion. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Une telle décision ne peut pas être prise par un homme seul. Conformément à l'article 35 de la Constitution le Parlement doit en être informé dans les trois jours et un vote doit avoir lieu dans les quatre mois.

Si la base saoudienne située dans le port de Yanbu est visée et des soldats français blessés ou tués, cela fera instantanément de nous des belligérants dans un conflit qui n'est pas le nôtre. La guerre déclenchée par Trump et Netanyahu n'est pas celle de la France et ne doit pas le devenir. La décision personnelle d'Emmanuel Macron nous met tous en danger.

Elle met particulièrement en danger les Français de l'Océan indien que nous sommes. L'Iran, après avoir pris le contrôle du détroit de Bab-El -Manded via ses alliés yémenites, a déjà menacé d'étendre le conflit jusque dans l'Océan indien en cas de nouvelles attaques américaines.

Nous payons déjà les conséquences de cette guerre au niveau économique, nous ne pouvons pas prendre le risque de voir le conflit militaire s'étendre jusqu'à La Réunion à cause d'une décision prise à Paris par un homme seul en fin de mandat.

C'est pourquoi, avec Jean-Luc Mélenchon, nous demandons un vote à l'Assemblée nationale le plus rapidement possible. Il en va de notre sécurité et du maintien de la paix dans l'Océan indien.

Perceval Gaillard

Député de La Réunion

Membre de la Commission des Affaires étrangères.