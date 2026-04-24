Un manque de moyens pour l’Université de La Réunion

À l’occasion de la visite du ministre de l’Enseignement supérieur à La Réunion, Karine Lebon alerte sur la situation dégradée des infrastructures de l’Université de La Réunion. Certains bâtiments, conçus dans les années 1960 et insuffisamment rénovés, présentent aujourd’hui un niveau de vétusté préoccupant. Certaines salles ont déjà dû être fermées et d’autres pourraient l’être dans les années à venir, impactant concrètement et directement les conditions d’études des étudiants réunionnais. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

Karine Lebon rappelle qu’il n’est pas acceptable que des salles ferment alors même que les besoins de formation augmentent : l’égalité républicaine doit aussi se traduire concrètement dans les amphithéâtres.

Cette situation appelle une réponse rapide et à la hauteur des enjeux. L’adaptation des infrastructures aux contraintes tropicales doit être pleinement intégrée dans les politiques publiques. L’insularité et l’éloignement, l’exposition aux cyclones et les surcoûts spécifiques doivent être reconnus et donc conduire à la revalorisation des financements alloués par l’État.

Par ailleurs, Karine Lebon regrette que la dotation par étudiant à l’Université de La Réunion reste inférieure à celle d’autres universités françaises, y compris ultramarines. Cette inégalité doit être corrigée sans délai.

Karine Lebon conclut : "Les annonces faites par le ministre restent en décalage avec l’urgence de la situation. Derrière les mots d’"accompagnement", aucun engagement financier concret n’est pris, alors même que l’avenir de l’université dépend d’un soutien budgétaire immédiat. Le choix de multiplier les dispositifs d’analyse et de concertation prolonge une forme d’attentisme qui fragilise encore davantage l’établissement. Cette posture interroge : elle donne le sentiment que l’État se défausse de ses responsabilités à l’égard des étudiants réunionnais et des personnels, pourtant en première ligne. L’Université de La Réunion n’a pas besoin d’un nouveau calendrier de discussions, elle a besoin de décisions."

Lire aussi - Demande de renforcement de la subvention pour charges de service public (SCSP) de l'Université de La Réunion à Monsieur le Ministre