Un président bavard qui ne tire aucun enseignement de la crise sociale

Ce soir nous avons vu un Président de la République bavard qui ne tire aucun enseignement de la crise sociale et de la colère des Françaises et des Français. (Photo Philippe Naillet photo RB imazpress)

L’allocution d’Emmanuel Macron a été, sans surprise, bien creuse. Il a une nouvelle fois montré qu’il a oublié les circonstances de son élection il y a moins d’un an. Il semble toujours ignorer son absence de majorité à l’Assemblée nationale. Pire, il continue sa fuite en avant en ignorant outrageusement le plus important mouvement social des cinquante dernières années. Il a évoqué la réforme des retraites en à peine trois minutes. Il n’ a annoncé aucune mesure pour le pouvoir d’achat.

Parce que les Français, plus encore les Réunionnaises et les Réunionnais, sont très largement contre cette réforme injuste, nous continuerons le combat à l’Assemblée nationale. Nous avons déposé une proposition de loi d’abrogation de la réforme des retraites. Elle propose la suppression de son article 7, c’est-à-dire le décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’accélération de la hausse de la durée de cotisation. Nous continuons d’exiger la consultation des Français, un second projet de Référendum d’Initiative Partagée a été déposé auprès du Conseil Constitutionnel. Le combat contre cette réforme injuste continue.

Philippe Naillet