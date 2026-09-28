UNSA Police 974 porte ses revendications auprès des élus réunionnais

Depuis plusieurs mois, UNSA Police 974 multiplie les rencontres avec les élus et responsables institutionnels de La Réunion afin de porter directement les préoccupations des policiers et nos propositions pour renforcer la sécurité sur le territoire (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Député, sénatrice, élus locaux : ces échanges permettent de mettre en lumière plusieurs dossiers majeurs, notamment le redéploiement Police/Gendarmerie, l’ASA, la lutte contre le narcotrafic, les VIF, l’OFMIN, le manque d’enquêteurs, ainsi que nos propositions de création d’une Force Régionale d’Intervention et d’une BAC de jour à Saint-Pierre.

Ces démarches trouvent également un écho public, puisque plusieurs élus rencontrés, le Député Philippe Naillet et la Sénatrice Audrey BELIM, ont eux-mêmes relayé ces échanges sur leurs réseaux sociaux, témoignant de l’intérêt porté aux problématiques de sécurité et aux conditions d’exercice des policiers à La Réunion.

Pour UNSA Police 974, l’objectif est de faire entendre les réalités du terrain et de faire avancer des propositions concrètes, notamment sur le redéploiement PN/GN, qui pourrait contribuer à adapter l’organisation des forces de sécurité aux besoins du territoire.

Notre démarche se poursuit : d’autres rendez-vous avec des personnalités et responsables institutionnels sont d’ores et déjà programmés.

UNSA Police 974 continuera à porter la voix des policiers réunionnais auprès de tous les interlocuteurs susceptibles de faire avancer ces dossiers.

Des constats, des propositions, des actions : nous voulons maintenant des avancées concrètes.