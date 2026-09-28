En août 2026 à La Réunion, les prix des produits alimentaires repartent à la hausse

En août 2026, l’indice des prix à la consommation est stable à La Réunion pour le deuxième mois consécutif. Les prix de l’énergie et des produits alimentaires augmentent, tandis que ceux des services, des produits manufacturés et du tabac sont stables, dévoile l'Insee ce lundi 28 septembre 2026. Sur un an, entre août 2025 et août 2026, les prix à la consommation sont en hausse de 1,4 %, soit deux fois plus qu’en juillet (+0,7 %) (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En août, les prix des produits alimentaires repartent à la hausse (+0,2 %) après avoir diminué de 0,3 % en juillet. Les prix des produits frais augmentent de 0,4 %, tandis que ceux des autres produits alimentaires sont stables pour le troisième mois consécutif.

Les tarifs de l’énergie repartent à la hausse (+0,4 %) après une baisse en juillet (-6,3 %). Les tarifs de l’électricité augmentent de 1,5 % en août 2026, ceux du gaz sont stables sous l’effet des aides locales, tout comme ceux des produits pétroliers (hausse de 2 centimes pour le gasoil, baisse de 4 centimes pour le supercarburant).

En août, les prix des services sont stables après une hausse en juillet (+1,0 %). Les prix des loyers, eau, enlèvement des ordures, des services de santé et des services de communication sont stables. Après une hausse de 8,3 % en juillet, les prix des services de transports diminuent de 14,3 % en août suite à la forte baisse saisonnière des prix du transport aérien (-16 %). Les prix des autres services augmentent de 0,7 %.

En août, les prix des produits manufacturés sont stables. Les prix des produits de santé reculent (-0,3%), tandis que ceux des produits de l’habillement et chaussures et des autres produits manufacturés sont stables.

En août, les prix du tabac sont stables après trois mois de hausse.

- Sur un an, entre août 2025 et août 2026, les prix augmentent de 1,4 % à La Réunion -

Sur un an, entre août 2025 et août 2026, les prix à la consommation augmentent de 1,4 % à La Réunion, une hausse deux fois plus élevée qu’en juillet (+0,7 %). Au niveau national, l’inflation est plus élevée sur un an (+2,4 %), et accélère encore par rapport au mois de juillet (+2,1 %).

L’inflation sur un an à La Réunion est portée majoritairement par les prix de l’énergie et ceux des services, dans une moindre mesure par ceux du tabac. En revanche, les prix des produits manufacturés reculent et ceux de l’alimentation sont stables. Hors énergie, les prix sur un an seraient en hausse de 0,5 % à La Réunion et de 1,2 % en France.

Sur un an, les prix de l’énergie augmentent de 15,1 % à La Réunion. L’énergie représente 6,5 % du budget des ménages réunionnais.

L’évolution annuelle accélère par rapport au mois de juillet (+12,5 %), mais demeure en deçà de celles de juin (+22,2 %) et de mai (+25,4 %). La hausse des prix de l’énergie sur un an en août 2026 est liée à celle des prix des produits pétroliers (+21,2 %), et de l’électricité (+2,4 %). Au niveau national, les prix de l’énergie augmentent un peu plus que sur l’île (+16,7 %) : les prix des produits pétroliers croissent de 28,7 %, et les prix de l’électricité de 1,1 %.

En août, les prix des services augmentent de 1,1 % sur un an à La Réunion (+1,9 % au niveau national). Les services pèsent pour 46 % de la consommation des ménages réunionnais. Les prix des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères croissent (+1 %), comme ceux des services de communication (+0,8 %). Les prix des services de santé sont stables. En revanche, les prix des services de transports reculent comparativement à août 2025 (-4,7 %). Les prix des autres services augmentent de 2 %.

En août, les prix des produits manufacturés baissent sur un an à La Réunion (-0,3 %), comme au niveau national (-0,4 %). Les produits manufacturés représentent 28 % du budget des ménages réunionnais. Sur un an, les prix de l’habillement et chaussures reculent de 1,6 % à La Réunion et de 1,4 % sur l’ensemble de la France. Les prix des produits de santé se replient de 2,1 % à La Réunion (-2,3 % en France). Hors habillement, chaussures et produits de santé, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,4 % à La Réunion et sont quasi stables au niveau national.

Sur un an, les prix des produits alimentaires sont stables après une baisse en juillet (-1,7 %). Les prix des produits frais reculent sur un an (-2,2 %). Ces derniers avaient été fortement impactés par le passage du cyclone Garance début 2025. Sur l’ensemble de la France, les prix des produits frais augmentent de 5,9 % sur un an. Hors produits frais, les prix de l’alimentation croissent de 0,4 % sur un an à La Réunion, comme au niveau national.

Les prix du tabac augmentent de 3 % sur un an à La Réunion (+3,3 % au niveau national).