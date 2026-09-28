Incivilités à La Possession : Erick Fontaine n'exclut pas la possibilité d'instaurer un couvre-feu

Face à la répétition d’actes d’incivilité constatés ces dernières semaines sur la commune de La Possession et notamment dans les quartiers de la Kanopée et de Moulin Joli, le maire, Erick Fontaine, n'exclut pas la possibilité d'instaurer un couvre-feu. Réuni avec les forces de l’ordre, les bailleurs sociaux ainsi que les services de la Ville ce lundi 28 septembre 2026, l'édile a également annoncé le déploiement rapide de caméras dans certains lieux de la commune (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La réunion a permis de partager les constats de terrain, d’identifier les principaux points de vigilance et de définir les actions pouvant être engagées conjointement pour renforcer la tranquillité publique et préserver le cadre de vie des habitants. "Nous avons fait une réunion pour étudier chaque situation et pour apporter des solutions et des réponses" aux incivilités, précise le maire Erick Fontaine.

- "La Possession ne s'exonère pas d'un couvre-feu" -

Erick Fontaine n'exclut pas la possibilité d'installer un couvre-feu. "Depuis mon élection, j'ai abordé le sujet avec le préfet, avec la gendarmerie, La Possession ne s'exonère pas d'un couvre-feu. Nous gardons sous le coude la possibilité de mettre un couvre-feu, si la situation aujourd'hui ne s'améliore pas", argumente-t-il. "Parce qu'on a des signaux d'alerte assez forts aujourd'hui dans certains quartiers, et on veut agir avec responsabilité."

Du côté de la gendarmerie et de la police municipale, les rondes régulières vont s'accentuer dans certains immeubles. "Pas plus tard qu'hier soir, j'ai été jusqu'à 21h15 exactement dans ces immeubles, pour voir et comprendre encore ce qui se passe, et ça vous permet aussi de voir les choses", explique le maire.

"La sécurité est importante", ajoute Erick Fontaine.

- Des caméras installées dans plusieurs lieux de la Ville -

Pour répondre à ces enjeux de sécurité, le maire évoque l'installation rapide de caméras dans certains lieux de la Ville.

"Nous allons réfléchir à la pose très rapide de caméras, on ne va pas attendre les appels d'offres qui sont en cours, c'est trop long. On va trouver une solution pour poser des caméras dans certains secteurs, et tout ça se fait en lien avec la gendarmerie et la police municipale", argumente Erick Fontaine.

L'édile poursuit en appuyant le déploiement d'agents de sécurité dans certains immeubles et d'horaires revus avec la police municipale pour pouvoir intervenir plus tard le soir sur certains lieux. Pour Erick Fontaine, l'action qui doit se faire dans l'immédiat. "Il y a trop d'immeubles mais pas assez d'équipements publics, pas de stationnement, ce qui fait qu'à un moment donné, ça crée aussi des conflits", ajoute-t-il.

"Il s'agit effectivement de tout mettre en œuvre pour bien montrer qu'on doit vivre sereinement sur notre Ville, et rattraper les erreurs passées. Je le redis, c'était mal conçu, trop de monde, sur des périmètres trop restreints, pas d'équipement de vie, donc tout ça, c'est des climats qui ne sont pas terribles. C'est le but de notre réunion ce matin", conclut le maire.

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