Usurpation d’identité – Création d’un faux compte Facebook

Nous informons la population qu’un faux compte sur la plateforme Facebook a été créé en usurpant l’identité de Éric Fruteau.

Ce compte frauduleux contacte des abonnés et sollicite des informations personnelles. Il ne s’agit en aucun cas d’un compte officiel ou lié, de près ou de loin, à Éric Fruteau ou à son équipe.

Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces méthodes de bas étage, particulièrement inacceptables en période de campagne électorale. Ces agissements visent à tromper la confiance des citoyens et constituent une atteinte grave à l’intégrité du débat démocratique.

Nous appelons chacun à la plus grande vigilance :

• Ne communiquez aucune information personnelle.

• Signalez immédiatement le compte frauduleux à la plateforme.

• Référez-vous uniquement aux canaux officiels pour toute information.

Nous nous réservons le droit d’engager toute action judiciaire nécessaire, y compris le dépôt d’une plainte, afin que les auteurs de ces faits soient identifiés et poursuivis.

La transparence et le respect des citoyens demeurent au cœur de notre engagement.

L’équipe d’Éric Fruteau - Demain Saint-André