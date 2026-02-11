Vie chère : le projet de loi du gouvernement ne peut plus attendre !

L’avis de l’Autorité de la Concurrence, publié ce mardi 10 février 2026, suite à la saisine effectuée par le gouvernement, sur les causes de la vie chère en Martinique nous rappelle que si certains facteurs structurels des territoires ultramarins, tels que l’éloignement géographique ou la taille réduite des marchés, expliquent en partie les surcoûts observés, ils ne sauraient justifier à eux seuls la persistance de prix anormalement élevés qui frappe durement les ménages ultramarins. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Dans ce même avis, l’Autorité de la Concurrence indique que "les marges des distributeurs et des grossistes importateurs doivent être interprétées avec prudence notamment du fait des facturations intragroupes qui permettent de répartir la marge totale liée à l’import et à la distribution de produits sur le territoire [ ... ] entre les différentes entités du groupe ".

- Un "rôle d’étouffement de l’économie" joué par certains groupes -

Alors que l’ancien ministre des Outre-mer Manuel Valls pointait du doigt le "rôle d’étouffement de l’économie" joué par certains groupes, l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi vie chère du gouvernement, déjà examiné au Sénat, ne peut plus attendre !

Il constituera un moment de vérité politique pour jauger la volonté du gouvernement de s’attaquer véritablement aux causes structurelles de la vie chère.

Ainsi, il est regrettable que la nomination d’un, rapporteur sur ce texte, initialement prévue hier, ait été reportée, et que le Premier ministre n’ait pas jugé bon d’évoquer le projet de loi dans son interview du 7 février donnée à la presse sur les principaux chantiers post-budget.

Ayant reconnu lui même que la copie issue du Sénat est pour le moment insuffisante, le gouvernement doit enfin montrer qu’il prend toute la mesure de l’urgence que représente la vie chère dans nos territoires.

Avec mes collègues députés du groupe socialiste nous nous engagerons avec force pour l’amélioration et le renforcement des dispositifs de contrôle et de régulation prévus par ce texte.