Wambushu, un remède pire que le mal

Chers amis de l’amitié et de la solidarité avec le peuple chagossien, nous vous écrivons à la veille du grand scandale dont souffrira encore une fois notre océan Indien. Nous voulons vous parler aujourd’hui de l’opération Wambushu que prépare le gouvernement français à Mayotte (Photo d'illustration)

Chers amis de l’amitié et de la solidarité, avec le peuple chagossien, nous vous écrivons à la veille du plus grand scandale dont souffrira encore une fois notre océan indien nous voulons vous parler aujourd’hui de l’opération Wambushu que prépare le gouvernement français à mayotte.



Opération anti-bidonville et anti-comorienne qui consiste à rendre responsables les Comoriens autres que mahorais de l’insécurité qui règne dans le 101eme département français. Le gouvernement français vise à détruire les plus grands bidonvilles et à renvoyer dans la république des Comores les étrangers-comoriens la plupart-en situation irrégulière : un projet d’expulsion de 250 étrangers par jour sur plusieurs mois est ainsi établi.



Mais si on réfléchit un peu à ce problème on peut se demander au nom de quels principes la France peut s’engager dans une telle opération de masse.



Est-ce pour avoir détourné les résultats du référendum de l’indépendance et profité de cette occasion pour priver la république des Comores d’une de ses iles ?

Est-ce pour n’avoir pas suffisament investi dans les Comores et à Mayotte pour soustraire ces iles à la misère et au sous-développement,

Est-ce pour avoir encouragé différents coups d’état avec des mercenaires comme Bob Denard et les autres ainsi que l’exécution sommaire d’au moins deux présidents : Ali Soihili et Ben Abdallah.

Est-ce encore pour avoir maintenu les Comores dans la sujétion monétaire du franc CFA ?



C’est vrai que la situation est difficile pour les Mahorais avec l’ordre public continuellement troublé mais l’illusion serait de croire qu’une solution par la force est la seule possible. Pourquoi ne pas écouter la voix de la sagesse des autorités légales de la République des Comores. A-t-on pensé en haut lieu aux difficultés pour les Comores d’accueillir des dizaines de milliers de gens dont certains résident depuis des années et des années à Mayotte, y ont leurs familles, leurs enfants et également un travail même si c’est au noir et contribuent ainsi à l’activité économique du département.



Mes amis, Wambushu risque d’être un remède pire que le mal qui ronge le pays. Personne ne peut prévoir ce qui risque d’arriver. Notre région connaîtra un chaos que l’on a peine à imaginer. La France elle-même ne sortira pas grandie d’une telle opération. Puisse la sagesse l’emporter enfin ? Puissent nos frères comoriens ne pas connaître cet enfer qu’on a peine à envisager ?



Le Comité Solidarité Chagos La Réunion appelle à des solutions de paix et invite les parties à se retrouver pour discuter raisonnablement. Il est tard mais il n’est pas trop tard. Que l’on oublie rapidement cette opération politico-militaire et que des solutions de raison soient mises en place.

Georges Gauvin, président du Comité Solidarité Chagos